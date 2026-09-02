Un verdadero Corazón Guerrero: Rodolfo Navarro triunfa en el fisicoculturismo

Guitarrista y miembro fundador de la banda de metal, el artista local se coronó campeón en San Luis, representando a San Juan.

"Rod Nova" en Corazón Guerrero, "Conan" en el deporte. Rodolfo Navarro, un sanjuanino multifacético que también se dedica a la ciberseguridad y estudia Derecho.

Corazón Guerrero es la insignia con la que Rodolfo Navarro -Rod Nova- se hizo popular en el metal sanjuanino. Sin embargo, las últimas noticias sobre él no vienen del lado de la música. El guitarrita acaba de consagrarse Campeón Master +50 y subcampeón Master +40 en la Copa Mercedes de Fisicoculturismo, celebrada en San Luis, donde representó a San Juan.

"Yo estoy con el fisicoculturismo ya hace dos años. Me prendí porque jugaba vóley, lo hice durante muchos años, pero tuve un problema en las rodillas y bueno... Empecé con esto, me pegué y ahora estoy a full", contó Rodolfo a DIARIO DE CUYO el origen de esta faceta.

Rodolfo Navarro, el guitarrista de Corazón Guerrero que también la rompe en el fisicoculturismo La preparación para la Copa Mercedes exigió una adaptación acelerada debido a cambios imprevistos en el calendario oficial de la federación. A pesar de los tiempos ajustados en la puesta a punto, logró subir al podio en dos categorías del certamen.

”Gracias a Dios pude salir campeón", explicó el deportista, para quien competir en una categoría menor a su edad cronológica representó un reto adicional en lo físico. "Yo tendría que competir con los 60 y estoy compitiendo incluso con los 40, imagínate; pero bueno, me puedo defender", dijo sobre la exigencia de medirse ante competidores más jóvenes “Conan”, como lo conocen en los circuitos del vóley y también algunos entre las pesas. “Es mucho esfuerzo, mucho entrenamiento y el trabajo de mi preparador, Rubén Galleguillo, y de los chicos de gimnasio Hiroshima”, subrayó.

Rod Nova, guitarrista y miembro fundador de Corazón Guerrero Corazón guerrero e inquieto Además de Corazón Guerrero, el vóley (en un impasse) y el fisicoculturismo, Rodolfo nada en otras aguas, como el Derecho y la informática. Navarro trabaja en la Dirección Provincial de Informática, en el área de ciberseguridad; y también comenzó a estudiar Abogacía. “Bueno, había cuatro pibes que alimentar”, bromeó sobre su perfil multifacético.