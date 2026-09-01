Legado eterno: la familia de Rubén Rada confirmó que el músico dejó más de 10 discos inéditos

A pocos días de la partida del querido músico uruguayo Rubén Rada, su entorno íntimo y familiar dio a conocer una noticia que llenó de emoción a sus seguidores en ambas orillas del Río de la Plata. Según confirmó su hija menor, Julieta Rada, el célebre artista dejó un impresionante acervo cultural con más de diez discos inéditos grabados listos para ver la luz.
La revelación se conoció a través de un emotivo mensaje de despedida en redes sociales, en el cual la familia destacó la vigencia absoluta de su obra. "Mi papá es inmortal. Su música va a seguir sonando a lo largo de los años. Y les puedo asegurar que dejó más de 10 discos por sacar", expresó Julieta, sintetizando el sentimiento de los fanáticos con una frase contundente: "Hay Rada para rato".
Un tesoro musical por descubrir
El material acumulado por el histórico compositor, percusionista y referente del candombe-beat abre una enorme expectativa sobre cómo se articulará su obra póstuma en el futuro. Aunque por el momento no se precisaron fechas ni detalles sobre un plan de edición inmediata de estas producciones, la noticia consolida la certeza de que el legado del "Negro" Rada continuará expandiéndose y sonando en las nuevas generaciones, perpetuando la huella de uno de los artistas más imprescindibles de la música popular latinoamericana.