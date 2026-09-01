Pre Cosquín 2027: las dos delegaciones de San Juan abrieron sus inscripciones y hay fecha para los selectivos

Durante enero se estará llevando a cabo en Córdoba la 55° edición del Pre Cosquín “Certamen para Nuevos Valores” , uno de los competitivos más federales del país en el ambiente del folclore nacional. En la previa y como vienen sucediendo año tras año, San Juan definirá sus dos delegaciones provinciales, que buscarán no solo llegar a la final sino también lograr el ansiado lugar en la grilla del Festival nacional de Folclore, durante alguna de las nueve noches.

La provincia cuenta con dos delegaciones: San Juan , que es la que está bajo la órbita del Gobierno de la provincia, bajo la coordinación del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; y San Martín , una delegación oficial que se activó hace algunos años y convoca a una gran cantidad de artistas, bajo la coordinación de Desobediencia Folk, Jóvenes Investigadores, Instituto Sol de Mi Tierra, con el apoyo de la Municipalidad de San Martin.

En ese contexto, desde ambas delegaciones han publicado sus fechas de selectivos como también los requisitos para ser parte de los certámenes, en la búsqueda de lograr el aval de los jurados para ser parte de las delegaciones.

Quienes deseen participar del selectivo deberán previamente completar el formulario oficial de inscripción, ya que de no hacerlo no serán parte del listado de artistas que estarán en el escenario. El formulario lo pueden encontrar haciendo clic aquí y no es necesario abonar la inscripción.

Es importante destacar que los aspirantes a ser parte de la delegación tienen tiempo hasta el 18 de septiembre para mandar el formulario.

En el caso que los participantes no sean residentes de San Juan, los traslados, viáticos y demás gastos vinculados a la participación en instancias posteriores corren por cuenta de cada participante.

Por su parte la selección, a cargo de un jurado que se está definiendo por estas horas para danza y música, se realizará en doble jornada. El sábado 3 de octubre será el turno de los participantes de todos los rubros, mientras que el domingo 4 de octubre serán las finales, donde se elegirá al representante de cada categoría que formará parte de la delegación.

El Pre Cosquín se realizará en el Comedor Universitario Juan Gutiérrez, ubicado en el Complejo Universitario Islas Malvinas, en Rivadavia, desde las 17 horas, con entrada libre y gratuita.

Pre Cosquín San Martin

El selectivo se realizará nuevamente en el Complejo Ceferino Namuncurá, aprovechando el escenario que ofrece el espacio como la disponibilidad espacial para albergar artistas de distintos puntos de la provincia y sus familias. Quienes deseen participar, deben inscribirse previamente.

La inscripción consiste en completar una planilla y adjuntar una serie de datos a un mail, además del comprobante de pago de la inscripción a cada rubro que ronda entre los $23.000 a los $160.000, dependiendo el valor final de cada rubro de participación y del momento en el que se abone la inscripción, ya que se manejan dos periodos, uno vigente hasta el 5 de octubre, y el segundo del 6 al 14 de octubre. Cabe destacar que los residentes de San Martín no abonan la inscripción.

Para acceder a la planilla de inscripción como a los demás requisitos a presentar, los interesados se pueden comunicar vía mail al correo precosquí[email protected]; al Instagram @sanmartin.precosquin o comunicándose con los delegados de la sede que brindan asesoramiento directo a los números 1123680797 (José Díaz) o al 2645574301 (Celina Aguilera).

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El Pre Cosquín se realizará el viernes 16 de octubre, con el turno de la ronda de música y expresión oral folklórica; y continuará el sábado 17 de octubre con la ronda de danza y malambo. Ambas jornadas iniciarán a las 18:30 horas y la entrada es libre y gratuita.

Por su parte, el jurado en el caso de la danza estará integrado por reconocida bailarina, actriz, coreógrafa y docente Silvia Zerbini; la licenciada en folklore con mención en danzas folklóricas y tango por la UNA, Daniela Araceli Ortiz; y el instructor, docente y coreógrafo Juan Manuel Peletier. En el caso de la música, el jurado está compuesto por el licenciado y profesor de artes musicales de Salta, Aarón Torres; el reconocido musico provincial Daniel “Lechuga” García; y el guitarrista y compositor Lucas Maureira.

Pre Cosquín 2027, nuevo rubro en carrera y todos los detalles sobre el Certamen para Nuevos Valores

La edición 55 llega con novedades y cambios en el reglamento. Una de ellas es la incorporación de un nuevo rubro: Expresión Oral Folklórica. Esta nueva categoría dentro del área de música abrirá las puertas del escenario Atahualpa Yupanqui a narradores costumbristas, recitadores, decidores y relatores populares. Un rescate político-cultural de la tradición oral en plena era digital. El tiempo de exposición será no mayor a 8 minutos y tienen la posibilidad de contar con un músico acompañante.

Otro de los cambios se dio en el rubro Conjunto de Malambo, donde ahora podrán alternar entre el estilo sureño o norteño entre las rondas y la instancia final, enriqueciendo así la propuesta coreográfica.

Por su parte, los rubros de Pareja de baile Tradicional, Pareja de baile Estilizado y Conjunto de Baile Folklórico podrán incorporar por reglamento hasta dos asistentes de escena. Tendrán 20 segundos exactos al inicio y al final de la presentación, fuera del tiempo cronometrado de competencia, para el movimiento exclusivo de utilería y elementos escenográficos, agilizando el ritmo y el dinamismo.

El certamen para nuevos valores Pre Cosquín 2027 tendrá sus rondas de competencia del lunes 4 al viernes 15 de enero, mientras que las finales para definir los ganadores que luego formarán parte del 67° Festival Nacional de Folklore, se realizarán el sábado 16 y domingo 17 de enero.

Además, el lunes 18, se llevará a cabo nuevamente la Noche de Ganadores, la instancia en la que los triunfadores en cada rubro del certamen pueden mostrar sus propuestas ampliadas y sin las exigencias de la competencia. Cada una de las instancias se llevará a cabo en la Plaza Próspero Molina.