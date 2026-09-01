    • 1 de septiembre de 2026 - 20:03

    Arte y tecnología: la Tecno Kermés 2026 ya tiene sus elegidos

    El Instituto de Expresión Visual de la FFHA - UNSJ anunció los proyectos financiados por la Ley de Mecenazgo, que se expondrán en noviembre.

    Este año, la Tecno Kermés exhibirá seis propuestas seleccionadas por el jurado.&nbsp;

    Este año, la Tecno Kermés exhibirá seis propuestas seleccionadas por el jurado. 

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    El Instituto de Expresión Visual (IEV) de la FFHA de la UNSJ dio a conocer las obras que integrarán la nueva propuesta expositiva de la Tecno Kermés. Se trata de seis proyectos que cruzan lenguajes estéticos gráficos, analógicos y digitales para indagar la presencia de la tecnología en la sociedad actual.

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    Esta convocatoria de creación artística propone reflexionar de manera crítica sobre la digitalidad, la sociedad informacional y los modos en que los avances técnicos impactan en las dinámicas comunitarias y juveniles. Con una mirada centrada en la tecnoestética y el reciclaje, la muestra final evocará el espíritu de las tradicionales kermeses provincianas desde un enfoque contemporáneo. La iniciativa cuenta con el financiamiento del Banco San Juan a través de la Ley de Mecenazgo

    El jurado y la selección

    El jurado de la Convocatoria “Tecno Kermés 2026” estuvo integrado por Berny Garay Pringles, Yanina Solís e Isabel Rostagno. El proceso contó con la presencia de Matías Germán Rodríguez Romero, en carácter de veedor.

    Luego de evaluar las propuestas conforme a las Bases y Condiciones, el Jurado estableció el orden de mérito adjudicando el financiamiento previsto a los siguientes seis proyectos artísticos:

    • “Asamblea NO humana”, de Guillermina Inés Cortés Sarasúa.

    • “BrainDoS”, de María Camila Espinoza.

    • “Sizigia”, de Emiliano Dante de la Fuente.

    • “Tecnopoéticas de la ausencia: Transducción de un archivo invisible”, de Rosalía María Muñoz Jofré.

    • “Tecnoterritorios vegetales: una apropiación geopoética”, de Lucía Gambetta y Enzo Galante.

    • “Un besito, por favor, agradecidx”, de Celina Sofía Ugrin y Nahuel Alejandro Lahora.

    Tal como se informó oportunamente desde el IEV, la muestra final con las seis propuestas seleccionadas se inaugurará en noviembre próximo, en el Museo Tornambé.

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