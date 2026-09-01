Arte y tecnología: la Tecno Kermés 2026 ya tiene sus elegidos

El Instituto de Expresión Visual de la FFHA - UNSJ anunció los proyectos financiados por la Ley de Mecenazgo, que se expondrán en noviembre.

Este año, la Tecno Kermés exhibirá seis propuestas seleccionadas por el jurado.

El Instituto de Expresión Visual (IEV) de la FFHA de la UNSJ dio a conocer las obras que integrarán la nueva propuesta expositiva de la Tecno Kermés. Se trata de seis proyectos que cruzan lenguajes estéticos gráficos, analógicos y digitales para indagar la presencia de la tecnología en la sociedad actual.

Esta convocatoria de creación artística propone reflexionar de manera crítica sobre la digitalidad, la sociedad informacional y los modos en que los avances técnicos impactan en las dinámicas comunitarias y juveniles. Con una mirada centrada en la tecnoestética y el reciclaje, la muestra final evocará el espíritu de las tradicionales kermeses provincianas desde un enfoque contemporáneo. La iniciativa cuenta con el financiamiento del Banco San Juan a través de la Ley de Mecenazgo

El jurado y la selección El jurado de la Convocatoria “Tecno Kermés 2026” estuvo integrado por Berny Garay Pringles, Yanina Solís e Isabel Rostagno. El proceso contó con la presencia de Matías Germán Rodríguez Romero, en carácter de veedor.

Luego de evaluar las propuestas conforme a las Bases y Condiciones, el Jurado estableció el orden de mérito adjudicando el financiamiento previsto a los siguientes seis proyectos artísticos: