Arte y tecnología: la Tecno Kermés 2026 ya tiene sus elegidos

El Instituto de Expresión Visual (IEV) de la FFHA de la UNSJ dio a conocer las obras que integrarán la nueva propuesta expositiva de la Tecno Kermés. Se trata de seis proyectos que cruzan lenguajes estéticos gráficos, analógicos y digitales para indagar la presencia de la tecnología en la sociedad actual.
Esta convocatoria de creación artística propone reflexionar de manera crítica sobre la digitalidad, la sociedad informacional y los modos en que los avances técnicos impactan en las dinámicas comunitarias y juveniles. Con una mirada centrada en la tecnoestética y el reciclaje, la muestra final evocará el espíritu de las tradicionales kermeses provincianas desde un enfoque contemporáneo. La iniciativa cuenta con el financiamiento del Banco San Juan a través de la Ley de Mecenazgo
El jurado y la selección
El jurado de la Convocatoria “Tecno Kermés 2026” estuvo integrado por Berny Garay Pringles, Yanina Solís e Isabel Rostagno. El proceso contó con la presencia de Matías Germán Rodríguez Romero, en carácter de veedor.
Luego de evaluar las propuestas conforme a las Bases y Condiciones, el Jurado estableció el orden de mérito adjudicando el financiamiento previsto a los siguientes seis proyectos artísticos:
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“Asamblea NO humana”, de Guillermina Inés Cortés Sarasúa.
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“BrainDoS”, de María Camila Espinoza.
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“Sizigia”, de Emiliano Dante de la Fuente.
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“Tecnopoéticas de la ausencia: Transducción de un archivo invisible”, de Rosalía María Muñoz Jofré.
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“Tecnoterritorios vegetales: una apropiación geopoética”, de Lucía Gambetta y Enzo Galante.
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“Un besito, por favor, agradecidx”, de Celina Sofía Ugrin y Nahuel Alejandro Lahora.
Tal como se informó oportunamente desde el IEV, la muestra final con las seis propuestas seleccionadas se inaugurará en noviembre próximo, en el Museo Tornambé.