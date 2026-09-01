"La Chepi" regresará a San Juan con su nuevo unipersonal

La actriz y comediante comenzará el 11 de septiembre una gira nacional, con un show que fusiona historias cotidianas y humor.

"La Chepi", lista para comenzar la gira nacional que la traerá a la provincia.

La conocida actriz y comediante "La Chepi" volverá a San Juan para presentar su nuevo unipersonal. El espectáculo, que forma parte de su próxima gira nacional, que iniciará el 11 de septiembre, promete una noche cargada de personajes, música y una constante interacción con el público.

El espectáculo, que también tiene una buena cuota de improvisación, invita a recorrer las pequeñas batallas de todos los días, transformando anécdotas de la vida cotidiana en situaciones desopilantes con las que los asistentes se sentirán identificados.

Con dirección de es de Noralih Gago, también en la dramaturgia junto a la propia Daniela Viaggiamari (el nombre real de "La Chepi"), el espectáculo se verá en San Juan el 31 de octubre, en el Cine-Teatro Municipal de Capital. Las entradas cuestan $40.000 y ya están disponibles en entradaweb.com.ar

De la Calle Corrientes a San Juan Durante este año, la comediante brilló en la calle Corrientes al encarnar a Miranda en "Papá por siempre", adaptación musical del clásico Mrs. Doubtfire, dirigida por Ariel Del Mastro y producida por Flor Bertotti. Fue su debut en e teatro musical, ampliando sustancialmente su recorrido como actriz.