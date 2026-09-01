Morosidad: mientras 12 provincias ya actúan, el bloque Justicialista pide un salvavidas financiero en San Juan

Mientras el Gobierno nacional ratificó que no intervendrá en la morosidad de las familias por considerarlo un "conflicto entre privados" una postura que desató una ola de medidas en al menos 12 provincias de todo el país, la Legislatura provincial sumó presión al debate local. El bloque Justicialista, a través de la diputada provincial Marisa López, presentó un proyecto de comunicación para exigirle al Ejecutivo sanjuanino que arbitre los medios necesarios para que las familias puedan refinanciar deudas y acceder a créditos accesibles.

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La reacción de los distritos se da en un contexto de indicadores en alza. Según datos del Banco Central (BCRA), la morosidad de los hogares se ubicó en junio en el 12,8% y trepó al 12,94% en julio, de acuerdo con un informe de la consultora 1816. Al desagregar los números oficiales, La Rioja encabeza el mapa nacional con una tasa de atrasos del 23,9%, mientras que en el extremo opuesto se ubica La Pampa, con un 9%.

Frente a este panorama, el mapa de medidas abarca tanto a gobernadores enfrentados con la Casa Rosada —como Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja)— como a mandatarios dialoguistas que ya lanzaron herramientas a través de sus bancos públicos. A nivel nacional, el Banco Nación informó que desde enero refinanció $476.300 millones a casi 90.000 clientes, de los cuales unos $322.600 millones correspondieron a personas en mora. Sin embargo, las jurisdicciones decidieron desplegar sus propias redes de contenció

Las iniciativas varían según cada distrito, combinando tasas fijas, topes en los descuentos sobre los haberes y líneas de unificación de deudas:

Buenos Aires: La gestión de Axel Kicillof, a través del Banco Provincia, mejoró plazos y tasas para refinanciar deudas de trabajadores que perciben menos de cuatro salarios mínimos, jubilados y clientes que cobran sus haberes en la entidad.

Ciudad de Buenos Aires: La administración de Jorge Macri implementó mediante el Banco Ciudad el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, con una tasa fija del 35% TNA y un plazo mínimo de devolución de 24 meses.

Santa Fe: Maximiliano Pullaro lanzó junto al Banco Santa Fe el Plan de Protección de los Ingresos, permitiendo un nuevo crédito de hasta 60 meses para cancelar pasivos con la condición de que la cuota no supere el 25% de los ingresos.

Córdoba: Martín Llaryora envió a la Legislatura el proyecto "Alivio Cordobés", que propone refinanciaciones con una TNA del 35% y plazos de hasta 48 meses, sumado al plan de consolidación del Banco de Córdoba.

Corrientes: El Banco Corrientes habilitó la refinanciación de tarjetas de crédito desde $100.000 en cuotas fijas con una reducción de 29 puntos porcentuales en la tasa, además de líneas específicas para empresas.

Neuquén: Rolando Figueroa estableció un Régimen Especial de Refinanciación con tasa fija de hasta el 35% anual o esquema UVA, con un plazo mínimo de 24 meses.

Misiones y Salta: Junto al Banco Macro, las administraciones de Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz estructuraron planes con tasas bonificadas y esquemas diferenciales para empleados públicos y municipales con diferentes niveles de atraso.

Jujuy: El gobierno de Carlos Sadir implementó con la misma entidad bancaria una reducción de hasta siete puntos en la tasa de referencia para trabajadores del Estado con distintas escalas de mora.

Santa Cruz: Claudio Vidal articuló con el Banco Santa Cruz un Plan de Alivio Financiero para estatales que contempla dos meses de gracia, tasa fija el primer año y plazos de hasta 72 meses.

La Rioja: Ricardo Quintela aplicó una reducción de 20 puntos porcentuales en préstamos personales del Banco Rioja y un esquema especial para morosos con más de 90 días de atraso.

Chubut: El Banco del Chubut habilitó una línea a 72 meses con un año de gracia para capital, una tasa del 25% anual y un tope que fija que la nueva cuota no supere el 40% del salario.