    • 1 de septiembre de 2026 - 18:28

    Trámite de Supervivencia: cuándo se exige la declaración jurada y cómo obtenerla gratis en el Centro Cívico

    El Ministerio de Gobierno detalló los casos en los que organismos públicos y cajas previsionales exigen este documento para controles a distancia, y explicó el paso a paso del trámite que se realiza de forma gratuita, presencial y sin turno previo en el Centro Cívico.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Gobierno de San Juan recordó en qué situaciones específicas se exige la presentación de la declaración jurada de Supervivencia y detalló el paso a paso para realizar la gestión. Este documento legal, fundamental para acreditar la condición de persona viva o la representación de un apoderado, es requerido por organismos públicos y cajas previsionales para mantener activos determinados beneficios a distancia.

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    La exigencia suele aplicarse cuando los beneficiarios perciben haberes, jubilaciones o pensiones de cajas especiales, tales como las correspondientes a las fuerzas armadas, determinados sectores profesionales o cajas provinciales que implementan controles periódicos remotos. La medida busca garantizar la transparencia y el correcto seguimiento administrativo de las prestaciones.

    Cómo y dónde tramitar el certificado de Supervivencia en San Juan

    La gestión del documento se canaliza a través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia y se destaca por ser un procedimiento completamente gratuito, presencial y que no requiere turno previo.

    Para completar el trámite, los interesados deben asistir de manera personal con un único requisito fundamental:

    Documentación: Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en original.

    Caso de apoderados: Si el titular de la prestación se encuentra imposibilitado para concurrir, el trámite puede ser realizado por un apoderado debidamente autorizado, quien deberá presentar el poder correspondiente junto con los documentos originales de ambas partes.

    Las oficinas destinadas a la atención se encuentran ubicadas en el Centro Cívico (tercer piso, núcleo 7, ala sur). El horario de atención al público se extiende de lunes a viernes, de 7:30 a 14:00 horas. Asimismo, el organismo habilitó la línea telefónica 4307230 para recibir consultas vinculadas al procedimiento.

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