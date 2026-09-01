Chimbas capacita a su personal en prevención sísmica y pone en marcha un plan de respuesta ante emergencias

Chimbas implementó un programa de formación intensiva para sus agentes con el fin de coordinar áreas operativas, estipular protocolos de evacuación y optimizar la capacidad de respuesta ante un eventual sismo.

El municipio de Chimbas puso en marcha un programa de formación intensiva destinado a sus agentes y personal comunal en materia de prevención sísmica, con el objetivo central de estructurar un plan municipal de respuesta rápida ante situaciones críticas.

Dada la alta vulnerabilidad sísmica de la región cuyana, la iniciativa busca que el Estado comunal logre anticiparse a cualquier eventualidad y organice de manera eficiente su capacidad operativa ante emergencias de gran magnitud que puedan afectar a los vecinos del departamento.

Anticipación y protocolos locales El plan de acción apunta a coordinar las áreas operativas de la comuna para optimizar los tiempos de reacción, estipular protocolos claros de evacuación y asistencia, y articular de manera eficiente con los organismos provinciales de defensa civil y seguridad.