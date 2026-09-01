    • 1 de septiembre de 2026 - 19:20

    Chimbas capacita a su personal en prevención sísmica y pone en marcha un plan de respuesta ante emergencias

    Chimbas implementó un programa de formación intensiva para sus agentes con el fin de coordinar áreas operativas, estipular protocolos de evacuación y optimizar la capacidad de respuesta ante un eventual sismo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El municipio de Chimbas puso en marcha un programa de formación intensiva destinado a sus agentes y personal comunal en materia de prevención sísmica, con el objetivo central de estructurar un plan municipal de respuesta rápida ante situaciones críticas.

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    Dada la alta vulnerabilidad sísmica de la región cuyana, la iniciativa busca que el Estado comunal logre anticiparse a cualquier eventualidad y organice de manera eficiente su capacidad operativa ante emergencias de gran magnitud que puedan afectar a los vecinos del departamento.

    Anticipación y protocolos locales

    El plan de acción apunta a coordinar las áreas operativas de la comuna para optimizar los tiempos de reacción, estipular protocolos claros de evacuación y asistencia, y articular de manera eficiente con los organismos provinciales de defensa civil y seguridad.

    Con estas jornadas de capacitación, la gestión municipal busca consolidar equipos de trabajo preparados para contener y guiar a la comunidad ante un desastre natural, reforzando la cultura de la prevención en edificios públicos y espacios de alta concurrencia en el departamento.

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