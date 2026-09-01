La Defensora del Pueblo de San Juan participó en la Asamblea Latinoamericana del Ombudsman y destacó la cooperación regional

La defensora del Pueblo de San Juan, doctora Florencia Peñaloza, formó parte de la XVII Asamblea del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO) y de una serie de cumbres internacionales que congregaron a referentes de defensorías y organismos de derechos humanos de toda la región.
El evento internacional incluyó también el 8º Seminario Internacional “Ouvidores, Defensorías del Pueblo & Ombudsman” y el 18º Seminario Nacional “Ouvidores & Ouvidorias”. Durante las jornadas, delegados de distintas instituciones latinoamericanas debatieron y compartieron metodologías de intervención orientadas a optimizar la atención de las demandas comunitarias.
Enfoque local y proyección internacional
Desde el organismo sanjuanino remarcaron que el intercambio de experiencias permite profesionalizar los equipos técnicos y ampliar la capacidad de respuesta ante las problemáticas cotidianas que afectan a la ciudadanía.
En este sentido, la doctora Peñaloza valoró la importancia de integrar redes de cooperación institucional a escala continental para trasladar esas herramientas a la gestión diaria en la provincia.
“Participar de estos encuentros nos permite aprender de otras experiencias, incorporar herramientas innovadoras y fortalecer el trabajo que realizamos diariamente. Cada conocimiento adquirido debe transformarse en respuestas concretas, mayor equidad y soluciones reales para los sanjuaninos y las sanjuaninas”, expresó la funcionaria.
Con esta presencia en el cónclave latinoamericano, la Defensoría del Pueblo local busca consolidar canales de articulación transfronteriza que garanticen un mayor respaldo institucional y la ampliación de derechos para los habitantes de San Juan.