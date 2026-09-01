La Defensora del Pueblo de San Juan participó en la Asamblea Latinoamericana del Ombudsman y destacó la cooperación regional

La doctora Florencia Peñaloza integró la XVII Asamblea del ILO y seminarios internacionales junto a referentes de derechos de la región, con el objetivo de incorporar herramientas innovadoras y fortalecer la respuesta institucional para los sanjuaninos.

San Juan presente en el debate latinoamericano por los derechos.

La defensora del Pueblo de San Juan, doctora Florencia Peñaloza, formó parte de la XVII Asamblea del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO) y de una serie de cumbres internacionales que congregaron a referentes de defensorías y organismos de derechos humanos de toda la región.

El evento internacional incluyó también el 8º Seminario Internacional “Ouvidores, Defensorías del Pueblo & Ombudsman” y el 18º Seminario Nacional “Ouvidores & Ouvidorias”. Durante las jornadas, delegados de distintas instituciones latinoamericanas debatieron y compartieron metodologías de intervención orientadas a optimizar la atención de las demandas comunitarias.

Enfoque local y proyección internacional Desde el organismo sanjuanino remarcaron que el intercambio de experiencias permite profesionalizar los equipos técnicos y ampliar la capacidad de respuesta ante las problemáticas cotidianas que afectan a la ciudadanía.

En este sentido, la doctora Peñaloza valoró la importancia de integrar redes de cooperación institucional a escala continental para trasladar esas herramientas a la gestión diaria en la provincia.

“Participar de estos encuentros nos permite aprender de otras experiencias, incorporar herramientas innovadoras y fortalecer el trabajo que realizamos diariamente. Cada conocimiento adquirido debe transformarse en respuestas concretas, mayor equidad y soluciones reales para los sanjuaninos y las sanjuaninas”, expresó la funcionaria.