Mapa Mamográfico de Argentina: 1 de cada 3 mamógrafos del sector público presenta fallas, ¿en qué situación se encuentra San Juan?

En un trabajo en conjunto entre el Programa MIRA (Mamografía, Información, Red y Acceso) de la Fundación Instituto Natura y la Asociación Civil Surcos se realizó un exhaustivo relevamiento federal para conocer cómo cada provincia actúa en torno a lo que es la detección de cáncer de mama, dando así origen al primer Mapa Mamográfico de Argentina . Con la participación de 23 jurisdicciones, se logró determinar que uno de cada tres mamógrafos del sector público presenta desperfectos técnicos. El dato llamativo y positivo es que San Juan no forma parte de ese panorama.

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El relevamiento por primera vez ubica y analiza el estado de cada mamógrafo que se encuentra tanto en la órbita pública como privada de salud de cada provincia, salvo de Córdoba que fue la única jurisdicción que no participó de la muestra debido a que no se pudo acceder a las fuentes provinciales actualizadas para verificar la localización, estado y operatividad de los 29 mamógrafos públicos registrados en el Censo del 2022. El informe reveló la existencia de 1.498 mamógrafos en funcionamiento distribuidos a lo largo y ancho del país.

Dentro de los datos destacados que arroja el relevamiento se puede observar que el 42% de los equipos funciona menos de seis horas diarias; mientras que el 34% de los establecimientos carece de historia clínica digital, y el 50% no utiliza el Sistema de Información de Tamizaje (SITAM), una plataforma digital que hace seguimiento a pacientes en lo que es prevención, detección y tratamiento en cáncer de mama, colon-recto y cuello de útero.

Conforme indica el informe, en San Juan hay 19 equipos en total , de los cuales siete forman parte del sistema público y 12 en la órbita privada. Dentro de ese total hay que considerar el mamógrafo móvil, que permite la posibilidad de realizar los estudios fuera de las zonas donde se encuentran instalados los equipos, llegando a más pacientes.

El dato nacional indica que uno de cada tres del sector público de salud presenta fallas, mientras que en la provincia el 100% de los aparatos se encuentra en operatividad e incluso tienen personal técnico asignado, un 9% por encima del promedio nacional, posicionando a San Juan como una de las jurisdicciones con mejor cobertura en lo que respecta a la detección de cáncer de mama.

Una de las particularidades destacadas como positivas es que casi la total de los equipos que forman parte de la salud pública fueron adquiridos entre el 2020 y el 2024, lo que asegura estándares diagnósticos actuales para la población.

Otro de los datos que ubica a San Juan por encima de la media nacional es que la totalidad de los establecimientos públicos cuenta con Historia Clínica Informatizada, un 35% por encima del promedio nacional.

Mapa Mamográfico de Argentina

Sacando el foco en San Juan, el relevamiento arrojó que en todo el país hay 1.498 mamógrafos, de los cuales 404 corresponden a la órbita pública y 1.094 a la parte privada. Del total de los equipos de la parte pública, al momento del relevamiento 328 equipos estaban operativos.

La cifra expone lo que el sistema tiene registrado y lo que realmente puede ofrecer, ya que no solo importa la cantidad, sino también cuáles están en funcionamiento realizando estudios, la regularidad con la que se realizan los mismos y qué respaldo técnico y profesional tienen para sostener la atención.

Entre los equipos que no estaban funcionando, 90 presentaban desperfectos técnicos y 46 estaban fuera de servicio.

El tiempo de atención también fue un punto que se analizó con detalle en el relevamiento. Aunque 241 equipos funcionan cinco días hábiles por semana, 35 funcionan solo tres días por semana, 24 lo hacen dos días, 12 solo un día y 21 menos de un día semanal. A esa restricción se suma otra: el 42% de los equipos opera menos de seis horas por día, lo que reduce de manera directa la cantidad de turnos posibles.

El trabajo también identificó 1.094 mamógrafos en obras sociales y prestadores privados. Sin embargo, no existe un registro público consolidado que permita conocer con precisión su localización, disponibilidad efectiva y aporte real al tamizaje. En un sistema de salud fragmentado, la presencia de esos equipos no implica acceso automático para toda la población.

Con este informe, que incluye el mapa, alrededor de siete informes que analizan de manera pormenorizada distintos aspectos vinculados a las mamografías, y que fue presentado de manera oficial este jueves 27 de agosto vía transmisión en YouTube, Argentina cuenta con una radiografía profunda sobre lo que es la disponibilidad y el uso de mamógrafos. La novedad del mapa reside en el cruce entre infraestructura, organización y acceso.

El paso siguiente planteado por los autores del trabajo será reconstruir qué pasa desde que una mujer decide hacerse una mamografía hasta que recibe el resultado y, si hace falta, logra entrar a la etapa de estudios o tratamientos posteriores.