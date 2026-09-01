En 9 de Julio lanzan nuevos talleres municipales de música gratuitos y para todas las edades

Los talleres municipales de 9 de Julio son gratuitos y arrancarán a partir del próximo lunes 31 de agosto.

El municipio de 9 de Julio pondrá en marcha una nueva oferta de capacitación dentro del Programa Municipal de Talleres Culturales. A partir del próximo lunes, vecinos de distintas localidades del departamento podrán acceder a clases gratuitas de piano, violín, canto y coro, guitarra y percusión.

Desde la Dirección de Cultura informaron que los talleres están destinados a personas de todas las edades y dictados por profesores capacitados para acompañar el aprendizaje y potenciar talentos locales.

Todas las actividades son de acceso libre y se dictarán en el horario unificado de 19 a 21, en los distintos puntos del departamento.

Cronograma por disciplina y localidad de 9 de Julio Las propuestas se distribuirán a lo largo de la semana en diversos distritos como Villa Cabecera, Las Chacritas, La Majadita y Alto de Sierra:

Piano: Martes: Las Chacritas. Jueves: Villa Cabecera.

Violín: Lunes: Villa Cabecera. Miércoles: Las Chacritas.

Canto y Coro: Miércoles: Villa Cabecera. Jueves: Villa Cabecera.

Guitarra: Lunes: La Majadita. Jueves: Villa Cabecera.

Percusión: Jueves: Villa Cabecera. Viernes: Alto de Sierra.

Puntos de inscripción y horarios de atención Las inscripciones ya se encuentran abiertas de manera presencial en los siguientes centros de atención municipal: