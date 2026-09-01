En 9 de Julio lanzan nuevos talleres municipales de música gratuitos y para todas las edades

El municipio de 9 de Julio pondrá en marcha una nueva oferta de capacitación dentro del Programa Municipal de Talleres Culturales. A partir del próximo lunes, vecinos de distintas localidades del departamento podrán acceder a clases gratuitas de piano, violín, canto y coro, guitarra y percusión.
Desde la Dirección de Cultura informaron que los talleres están destinados a personas de todas las edades y dictados por profesores capacitados para acompañar el aprendizaje y potenciar talentos locales.
Todas las actividades son de acceso libre y se dictarán en el horario unificado de 19 a 21, en los distintos puntos del departamento.
Cronograma por disciplina y localidad de 9 de Julio
Las propuestas se distribuirán a lo largo de la semana en diversos distritos como Villa Cabecera, Las Chacritas, La Majadita y Alto de Sierra:
- Piano:
- Martes: Las Chacritas.
- Jueves: Villa Cabecera.
- Violín:
- Lunes: Villa Cabecera.
- Miércoles: Las Chacritas.
- Canto y Coro:
- Miércoles: Villa Cabecera.
- Jueves: Villa Cabecera.
- Guitarra:
- Lunes: La Majadita.
- Jueves: Villa Cabecera.
- Percusión:
- Jueves: Villa Cabecera.
- Viernes: Alto de Sierra.
Puntos de inscripción y horarios de atención
Las inscripciones ya se encuentran abiertas de manera presencial en los siguientes centros de atención municipal: