    • 1 de septiembre de 2026 - 13:48

    En 9 de Julio lanzan nuevos talleres municipales de música gratuitos y para todas las edades

    Los talleres municipales de 9 de Julio son gratuitos y arrancarán a partir del próximo lunes 31 de agosto.

    En 9 de Julio arrancan nuevos talleres de música gratuitos.

    En 9 de Julio arrancan nuevos talleres de música gratuitos.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de 9 de Julio pondrá en marcha una nueva oferta de capacitación dentro del Programa Municipal de Talleres Culturales. A partir del próximo lunes, vecinos de distintas localidades del departamento podrán acceder a clases gratuitas de piano, violín, canto y coro, guitarra y percusión.

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    Desde la Dirección de Cultura informaron que los talleres están destinados a personas de todas las edades y dictados por profesores capacitados para acompañar el aprendizaje y potenciar talentos locales.

    Todas las actividades son de acceso libre y se dictarán en el horario unificado de 19 a 21, en los distintos puntos del departamento.

    Cronograma por disciplina y localidad de 9 de Julio

    Las propuestas se distribuirán a lo largo de la semana en diversos distritos como Villa Cabecera, Las Chacritas, La Majadita y Alto de Sierra:

    • Piano:
      • Martes: Las Chacritas.
      • Jueves: Villa Cabecera.
    • Violín:
      • Lunes: Villa Cabecera.
      • Miércoles: Las Chacritas.
    • Canto y Coro:
      • Miércoles: Villa Cabecera.
      • Jueves: Villa Cabecera.
    • Guitarra:
      • Lunes: La Majadita.
      • Jueves: Villa Cabecera.
    • Percusión:
      • Jueves: Villa Cabecera.
      • Viernes: Alto de Sierra.

    Puntos de inscripción y horarios de atención

    Las inscripciones ya se encuentran abiertas de manera presencial en los siguientes centros de atención municipal:

    • Oficina de Cultura (Villa Cabecera): de lunes a viernes de 7,30 a 20,:30.
    • CIC de Las Chacritas (Centro Integrador Comunitario): de lunes a viernes de 8 a 13.

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