Encontraron una moto robada en un descampado de 9 de Julio gracias a una recorrida preventiva

Un rodado marca Mondial fue descubierto oculto en un terreno baldío de la localidad de Las Chacritas. Los efectivos chequearon los datos del vehículo y confirmaron que tenía un pedido de secuestro activo por una causa de hurto.

Personal policial encontró un rodado oculto en la zona de Las Chacritas durante una recorrida de prevención. Tras verificar los datos en el sistema, constataron que tenía pedido de secuestro por un robo cometido en Rawson.

Una motocicleta que había sido sustraída en el departamento Rawson fue recuperada en las últimas horas en el departamento 9 de Julio, luego de que efectivos policiales la descubrieran abandonada en un descampado durante una recorrida de prevención y seguridad.R

El operativo y el hallazgo en Las Chacritas El procedimiento se originó cuando los uniformados patrullaban por calle Buenos Aires s/n, en la localidad de Las Chacritas. En un sector baldío, los efectivos divisaron de manera accidental el asiento de una motocicleta, lo que motivó un rastrillaje inmediato en las inmediaciones.

Tras inspeccionar el terreno, los agentes confirmaron que se trataba de un rodado completo marca Mondial, dominio 159-GTZ, con numeración de motor 1PS2FMHBAO64268 y cuadro BAHJ36110BR500454.