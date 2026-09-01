    • 1 de septiembre de 2026 - 15:36

    Comenzó la veda de pesca en San Juan: en qué diques se podrá seguir pescando

    La restricción se extenderá hasta fines de noviembre para proteger los recursos ictícolas. Cuesta del Viento y Punta Negra tendrán condiciones especiales que permitirán mantener parcialmente la actividad.

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    La veda comenzó este 1 de septiembre, aunque hay excepciones. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desde este 1 de septiembre comenzó el período de veda para la pesca en diques y embalses de San Juan, una medida que se extenderá hasta el 30 de noviembre inclusive y que busca favorecer la conservación de las especies durante una etapa sensible de su ciclo biológico.

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    La disposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable regula la actividad durante los próximos tres meses y establece diferentes condiciones según cada espejo de agua. Los diques Caracoles, Cauquenes y San Agustín, en tanto, continúan sujetos a las disposiciones específicas que ya se encontraban vigentes.

    La veda no implica, sin embargo, que durante este período quede completamente prohibida la pesca deportiva en toda la provincia. Cuesta del Viento y Punta Negra tendrán excepciones, aunque con límites concretos sobre los días, sectores y cantidad de ejemplares que pueden extraerse.

    Cuesta del Viento y Punta Negra, las excepciones

    En el Dique Cuesta del Viento continuará permitida la pesca deportiva de pejerrey durante todo el período de veda, con un límite de 10 ejemplares por pescador por día.

    En Punta Negra también habrá una posibilidad para quienes practican la actividad, aunque únicamente durante septiembre. La pesca de pejerrey estará habilitada los sábados, domingos y feriados, también con un máximo de 10 ejemplares diarios por persona.

    Además, durante septiembre estará autorizada la pesca desde embarcaciones en Punta Negra, pero solamente en el sector comprendido entre el Paredón y el Cerro de la Sal, sin poder superar ese límite.

    La normativa contempla además distintas condiciones de extracción, períodos de devolución obligatoria y restricciones según cada ambiente, por lo que desde Ambiente recomiendan conocer las reglas correspondientes antes de iniciar una jornada de pesca.

    El objetivo es compatibilizar una actividad recreativa y deportiva con creciente presencia en los diques sanjuaninos con la protección de los ecosistemas acuáticos y la conservación de las poblaciones de peces para las próximas temporadas.

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