    • 1 de septiembre de 2026 - 15:22

    Rivadavia avanza en la mejora vial: Miodowsky anunció la repavimentación de los pasajes del Barrio 2 de Agosto

    Tras las inauguraciones hechas en el marco del aniversario departamental, el municipio de RIvadavia retoma el plan de obras urbanas con fondos propios.

    El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, visitó a los vecinos del Barrio 2 de Agosto para anunciarles la repavimentación.

    El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, visitó a los vecinos del Barrio 2 de Agosto para anunciarles la repavimentación.

    Foto:

    (Gentiliza)
    Por Fabiana Juarez

    Luego de una intensa agenda de inauguraciones con motivo del aniversario de Rivadavia, el municipio de Rivadavia retomó el ritmo habitual de trabajos urbanos destinados a optimizar la infraestructura vial y la calidad de vida en los barrios. El intendente Sergio Miodowsky anunció que se repavimentará los pasajes del Barrio 2 de Agosto con fondos propios.

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    Durante la visita de fin de semana, Miodowsky dialogó con los vecinos sobre el impacto de estos trabajos, diseñados para solucionar el deterioro de la calzada, mejorar la transitabilidad diaria y reforzar la seguridad vial en la zona.

    Detalles técnicos e intervenciones planificadas en Rivadavia

    La obra estará a cargo del área de Obras del Municipio, conducida por Guido Marello, quien precisó el alcance de los trabajos que se ejecutarán en el vecindario. La intervención se focalizará en los tramos más críticos que hoy presentan severas dificultades para la circulación vehicular.

    • Sectores a intervenir: se repavimentarán 5 pasajes del barrio, comenzando desde calle Cabañas hacia el Este (incluido el primero de dicho sector).
    • Superficie total: las tareas abarcarán un área aproximada de 2.300 metros cuadrados de asfaltado.
    • Proceso de ejecución: los trabajos contemplan una etapa previa de limpieza profunda y saneamiento de baches en los sectores más dañados. A continuación, se aplicará el riego de liga correspondiente para garantizar la adherencia del material y culminar con la colocación de la nueva capa asfáltica.

    Plazos de obra y recursos propios

    Desde la comuna indicaron que, si bien el tiempo definitivo de ejecución dependerá de los factores climáticos y operativos, se prevé que la obra esté completamente finalizada antes de que termine el mes de septiembre.

    Un aspecto clave del proyecto es su financiamiento: las tareas se afrontarán íntegramente con fondos municipales, reafirmando el compromiso de la gestión local de administrar de manera eficiente los recursos para dar respuesta directa a las demandas históricas de las comunidades barriales.

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