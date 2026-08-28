Clausura de fútbol local: Rivadavia aplastó a Sarmiento y lo dejó al borde del descenso faltando 8 fechas

Este viernes en La Bebida comenzó la fecha 11 del Clausura de fútbol sanjuanino en Primera División. El certamen que tiene como líder a Atlético Alianza, continuará el sábado con tres encuentros, seguirá el domingo con otros tres encuentros y culminará el miércoles próximo.
Lo cierto es que este viernes, Sportivo Rivadavia aplastó a Sarmiento de Zonda, lo goleó por 7 a 1 y lo dejó a un paso de la B local. Lautaro Gómez, Kevin Reyes, Santiago Orellano, Ian Carlos Flores, Gonzalo Riveros, Alan Espina y Facundo Zalazar marcaron para el local, mientras que Sarmiento descontó a través de Alan Díaz. Con este triunfo, Rivadavia alcanzó los 21 puntos en el Clausura y quedó a solo cuatro unidades del certamen.
El equipo zondino en tanto, quedó complicado. Continúa con 7 puntos en la tabla general y este domingo podría descender si Carpintería suma al menos un punto frente a López Pelaez.
Alianza vs Minero le dan continuidad a la fecha en el Bicentenario
Mientras que el sábado continuará la fecha. El líder Atlético Alianza recibirá a Minero Argentino en el Estadio del Bicentenario con el arbitraje de Yazmín Yacante, el choque será clave pues el Lechuzo es líder y el equipo minero está tercero como escolta de Desamparados, que recién jugará el miércoles.
Además, San Lorenzo de Ullum recibirá a Atenas de Pocito con arbitraje de Marcelo Cruz y Peñarol será local de Trinidad con Ruth Díaz como jueza.
El domingo habrán tres encuentros: Carpintería será local de López Peláez con el arbitraje a cargo de Ignacio Aurtenechea, Marquesado visitará a 9 de Julio en el Este sanjuanino con Cristian Neira como juez y Juventud Zondina recibirá a Colón Junior con Martín Rivero como juez principal.
La fecha se completará el miércoles próximo cuando Desamparados reciba a Villa Ibañez a las 16.30 con arbitraje de Lucas Gómez, mientras que Unión será anfitrión de Defensores de Argentinos a las 21.30 horas donde Alejo Palumbo será el árbitro.