Clausura de fútbol local: Rivadavia aplastó a Sarmiento y lo dejó al borde del descenso faltando 8 fechas

El Rojo de La Bebida goleó por 7 a 1 al conjunto zondino que podría descender este domingo si se da un resultado. Este sábado continúa la fecha.

Este viernes en La Bebida comenzó la fecha 11 del Clausura de fútbol sanjuanino en Primera División. El certamen que tiene como líder a Atlético Alianza, continuará el sábado con tres encuentros, seguirá el domingo con otros tres encuentros y culminará el miércoles próximo.

Lo cierto es que este viernes, Sportivo Rivadavia aplastó a Sarmiento de Zonda, lo goleó por 7 a 1 y lo dejó a un paso de la B local. Lautaro Gómez, Kevin Reyes, Santiago Orellano, Ian Carlos Flores, Gonzalo Riveros, Alan Espina y Facundo Zalazar marcaron para el local, mientras que Sarmiento descontó a través de Alan Díaz. Con este triunfo, Rivadavia alcanzó los 21 puntos en el Clausura y quedó a solo cuatro unidades del certamen.

El equipo zondino en tanto, quedó complicado. Continúa con 7 puntos en la tabla general y este domingo podría descender si Carpintería suma al menos un punto frente a López Pelaez.

Alianza vs Minero le dan continuidad a la fecha en el Bicentenario Mientras que el sábado continuará la fecha. El líder Atlético Alianza recibirá a Minero Argentino en el Estadio del Bicentenario con el arbitraje de Yazmín Yacante, el choque será clave pues el Lechuzo es líder y el equipo minero está tercero como escolta de Desamparados, que recién jugará el miércoles.

Además, San Lorenzo de Ullum recibirá a Atenas de Pocito con arbitraje de Marcelo Cruz y Peñarol será local de Trinidad con Ruth Díaz como jueza.