Los Leones cayeron 2-1 ante Alemania y se quedaron a un paso de la final del Mundial de hockey sobre césped

Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania en las semifinales del Mundial de hockey 2026 y se quedaron en las puertas de la final.

La Selección Argentina masculina de hockey sobre césped luchó hasta el último minuto, pero no pudo dar el golpe y cayó por 2 a 1 frente a Alemania en las semifinales. De esta manera, Los Leones se quedaron en las puertas de la gran definición del certamen que se disputa en el Belfius Arena de Bélgica.

El encuentro fue sumamente disputado de principio a fin, tal como se preveía ante el vigente campeón mundial. El combinado nacional había logrado nivelar las acciones de manera parcial gracias a una certera ejecución de Tomás Domene mediante la vía del córner corto, ilusionando al equipo con la hazaña.

Los goles y la polémica del partido El conjunto europeo logró inclinar la balanza a su favor gracias a la efectividad de sus delanteros. Justus Weigand y Paul-Philipp Kaufmann anotaron los tantos que sentenciaron la victoria alemana. Precisamente, el gol convertido por Kaufmann debió ser sometido a revisión por los jueces ante la sospecha de una posible infracción previa, pero la jugada fue convalidada y terminó de definir el rumbo del marcador.