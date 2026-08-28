    • 28 de agosto de 2026 - 17:32

    Los Leones cayeron 2-1 ante Alemania y se quedaron a un paso de la final del Mundial de hockey sobre césped

    Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania en las semifinales del Mundial de hockey 2026 y se quedaron en las puertas de la final.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina masculina de hockey sobre césped luchó hasta el último minuto, pero no pudo dar el golpe y cayó por 2 a 1 frente a Alemania en las semifinales. De esta manera, Los Leones se quedaron en las puertas de la gran definición del certamen que se disputa en el Belfius Arena de Bélgica.

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    El encuentro fue sumamente disputado de principio a fin, tal como se preveía ante el vigente campeón mundial. El combinado nacional había logrado nivelar las acciones de manera parcial gracias a una certera ejecución de Tomás Domene mediante la vía del córner corto, ilusionando al equipo con la hazaña.

    Los goles y la polémica del partido

    El conjunto europeo logró inclinar la balanza a su favor gracias a la efectividad de sus delanteros. Justus Weigand y Paul-Philipp Kaufmann anotaron los tantos que sentenciaron la victoria alemana. Precisamente, el gol convertido por Kaufmann debió ser sometido a revisión por los jueces ante la sospecha de una posible infracción previa, pero la jugada fue convalidada y terminó de definir el rumbo del marcador.

    Con este resultado, el seleccionado albiceleste se medirá en el próximo compromiso por la medalla de bronce, mientras que Alemania avanzó a la gran final en busca de defender su corona mundial.

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