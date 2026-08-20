    • 20 de agosto de 2026 - 09:35

    Los Leones golearon a Nueva Zelanda y pasaron a la segunda fase del Mundial de hockey sobre césped

    La selección argentina superó por 7 a 1 a los de Oceanía con una actuación impecable; un hat trick del cordobés Domene, dos de Capurro, Marcucci y Keenan, los goles del equipo que dirige Lucas Rey

    Los Leones golearon a Nueva Zelanda y pasaron a la segunda fase del Mundial de hockey sobre césped

    Los Leones golearon a Nueva Zelanda y pasaron a la segunda fase del Mundial de hockey sobre césped

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    Los Leones fueron implacables. Un partido que empezó torcido terminó en un festival de gritos para la selección argentina masculina de hockey sobre césped, que goleó por 7 a 1 a Nueva Zelanda y se aseguró el pase a la segunda fase del Mundial que se desarrolla en Países Bajos y Bélgica. Ahora, espera por el resultado del encuentro que este jueves jugarán los neerlandeses contra Japón. Lo más lógico sería un triunfo de los anfitriones y que los argentinos avancen como segundos del Grupo A.

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    Pese a que el empate los favorecía, los Leones salieron desde el inicio en busca de la ventaja.

    Sin embargo, los neozelandeses empezaron a hacer pesar sus necesidades. Primero hubo un atajadón de Tomás Santiago ante un remate lejano. Luego, un desborde por derecha terminó en penal de infracción de Habif que el árbitro juzgó como penal. Kane Russell no falló y los de Oceanía se pusieron 1-0 en el primer cuarto. A falta de 20 segundos, Argentina salvó en la línea el segundo gol de los de negro.

    En el segundo cuarto, Argentina cambió el aire, retomó el control del juego y empezó a tener oportunidades. Una doble tapada del arquero de Nueva Zelanda privó a Maico Casella. Acto seguido, Domene y Capurro tuvieron la oportunidad en la misma jugada, pero volvió a emerger el guardavalla para dejar su arco en cero.

    Un tiro de Domene luego del córner corto encontró un pie para salvar a Nueva Zelanda. Sin embargo, el árbitro chequeó con el video ref y confirmó la infracción que derivó en penal para los argentinos. El cordobés Domene acertó y les dio el empate a los Leones.

    El tercer capítulo le puso un obstáculo en el camino a los Leones: la salida por tarjeta verde de Thomas Habif. Lejos de sentirse inferior, el equipo nacional encontró el gol gracias a una excelente acción individual de Bautista Capurro, que enganchó de derecha a izquierda y apenas ingresó al área sacó un tiro inatajable para poner el 2-1.

    Nueva Zelanda pareció tocado por el gol y perdió un hombre por dos minutos: Joseph Morrison recibió tarjeta verde. Y apareció nuevamente todo el talento argentino en el córner corto. Otra vez Domene, que estampó la pelota en el ángulo de Dominic Dixon para darles seguridad a los argentinos. Tuvo el cuarto Lucas Martínez, pero el arquero le tapó un bombazo que se metía arriba.

    El episodio final mostró otra de las buenas variantes de Argentina en el córner corto: una acción de laboratorio terminó en el gol de Tadeo Marcucci.

    El dominio argentino, a estas alturas, era abrumador. Nueva Zelanda quedó totalmente desorientado y Nico Keenan aprovechó para estirar a 5-1 con un tiro cruzado de revés.

    Ambos equipos terminaron con un hombre menos por tarjetas amarillas: Charlie Morrison (Nueva Zelanda) y Maico Casella (Argentina).

    En el final, los de negro entraron en un descontrol total y los argentinos aprovecharon para anotar dos goles con el arco libre (Nueva Zelanda había sumado un jugador de campo y sacado a su arquero): Capurro y Domene (que llegó a su hat trick).

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