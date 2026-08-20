    • 20 de agosto de 2026 - 08:40

    Max Verstappen extiende su contrato con Red Bull hasta 2030

    El piloto neerlandés Max Verstappen amplió su contrato con la escudería Red Bull por cuatro temporadas, finalizando en 2030. Este anuncio se produce antes del Gran Premio de Países Bajos.

    Verstappen, el nuevo pibe maravilla
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    Max Verstappen extiende su contrato con Red Bull hasta 2030

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    Max Verstappen continuará ligado a la escudería de Red Bull hasta el cierre de la temporada 2030, tras la oficialización de la extensión de su vínculo contractual por cuatro años adicionales.

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    El anuncio, realizado en la antesala del Gran Premio de Países Bajos, despejó las dudas sobre una posible salida del tetracampeón de la Fórmula 1. Su contrato anterior finalizaba en 2028, pero los altibajos en el rendimiento del vehículo habían alimentado rumores sobre un posible cambio hacia otras escuderías.

    El tetracampeón atraviesa un certamen complejo después de haber perdido el título de 2025 frente al británico Lando Norris. Hasta la fecha, el corredor de 28 años no ha logrado subirse al podio en el actual calendario deportivo, que se ha visto afectado por nuevos reglamentos técnicos e híbridos. Actualmente, se encuentra en el sexto puesto en el campeonato de pilotos.

    El piloto neerlandés, quien compite en la escudería principal de la marca energética desde hace diez años, se ha convertido en una figura emblemática de la era moderna de la Fórmula 1, con un palmarés que incluye cuatro títulos mundiales consecutivos y más de setenta victorias en la categoría.

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