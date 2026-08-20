La foto de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid desató una catarata de memes

El delantero argentino apareció con un gesto muy serio en la nueva imagen institucional del club y los hinchas no tardaron en compararlo con su etapa anterior.

Julián Álvarez volvió a ser protagonista en las redes sociales, aunque esta vez no fue por sus goles. El Atlético de Madrid publicó las nuevas fotografías institucionales de su plantel para la temporada 2026/27 y la imagen del delantero argentino llamó especialmente la atención por su expresión seria.

La fotografía rápidamente se convirtió en material para memes. Los usuarios remarcaron el contraste entre la imagen actual de la Araña y las fotos de sus primeras temporadas en el conjunto madrileño, cuando se lo veía mucho más sonriente y entusiasmado.

Algunos hinchas incluso bromearon con que el delantero parecía estar “en la cárcel”, mientras que otros aseguraron que en la imagen se podía ver el mal momento que atraviesa el futbolista después de no concretarse su salida del club.