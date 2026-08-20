River empató 0-0 con Santa Fe en Bogotá y definirá la serie en el Monumental

El Millonario igualó sin goles ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y dejó abierta la clasificación.

River Plate empató 0-0 ante Independiente Santa Fe en Bogotá, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo argentino soportó un encuentro complicado en la altura y ahora tendrá la definición de la serie en el Monumental.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet no logró encontrar demasiadas situaciones claras frente al arco colombiano y terminó conformándose con un resultado que, por el contexto, puede considerarse positivo. Santa Fe tuvo mayor iniciativa y generó las ocasiones más peligrosas, aunque tampoco consiguió quebrar la resistencia del equipo argentino.

River tuvo dificultades para generar peligro y terminó con apenas tres remates, mientras que Santa Fe llegó en nueve oportunidades. El conjunto colombiano también registró una ventaja en el indicador de goles esperados (xG), con 1,33 contra apenas 0,08 del Millonario.

El empate sin goles dejó todo abierto para la revancha. River tendrá ahora la ventaja de definir como local, en el Monumental, donde buscará conseguir el triunfo que le permita avanzar a los cuartos de final de la competencia.