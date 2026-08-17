Baja sensible para River: se confirmó la lesión de Montiel y no jugará ante Independiente Santa Fe

River recibió una mala noticia después de reencontrarse con el triunfo ante Argentinos Juniors. Los estudios realizados a Gonzalo Montiel confirmaron una distensión en el aductor izquierdo , lesión que lo dejará afuera del partido de ida frente a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

ASAT vuelve a escena con una nueva fecha de su campeonato en Angaco

River Plate logró su primer triunfo en el Clausura: le ganó 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental

La molestia apareció durante el encuentro del domingo en el Monumental. Montiel, que había convertido el primer gol de la victoria 2-0 sobre Argentinos, sintió una dolencia apenas comenzado el segundo tiempo y pidió el cambio. En su lugar ingresó Giovanni González y, ya en el banco, al campeón del mundo le colocaron hielo en la zona afectada.

Aunque inicialmente existió preocupación por la gravedad del problema, el diagnóstico terminó siendo menos severo de lo temido. De todos modos, Cachete no podrá estar este miércoles desde las 21.30 frente a Independiente Santa Fe en Colombia , por lo que Eduardo Coudet tendrá que modificar la defensa para un partido decisivo.

La ausencia de Montiel genera un inconveniente adicional para River: es el único lateral derecho natural habilitado en la lista de la Copa Sudamericana .

Giovanni González, quien lo reemplazó ante Argentinos y llegó en este mercado de pases procedente del Krasnodar, no fue incluido entre las cinco modificaciones permitidas para esta instancia del torneo. Coudet utilizó esos lugares para inscribir a Thiago Almada, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada .

Entre las opciones aparece Yutiel Susano, juvenil de 19 años que originalmente se desempeña como zaguero pero también puede ocupar el lateral derecho. Todavía no debutó oficialmente en Primera División, aunque formó parte del grupo de juveniles que viajó a Portugal durante la pretemporada.

Otra alternativa que analiza el cuerpo técnico es cambiar el esquema y utilizar una línea de tres defensores con un carrilero por derecha. En ese escenario, Tobías Andrada o Juan Cruz Meza aparecen como posibilidades para cubrir el sector.

Cuándo podría volver Montiel

La buena noticia para River es que la lesión no demandaría una recuperación demasiado extensa. El cuerpo técnico apunta a que Montiel pueda volver a estar disponible el domingo frente a Vélez, por el Torneo Clausura.

Si no llega en condiciones para ese encuentro, el objetivo será recuperarlo para la revancha contra Independiente Santa Fe, prevista para el miércoles 26 de agosto en el Monumental.

La baja aparece justo después de una noche importante para el Millonario: el 2-0 frente a Argentinos permitió cortar una racha de cinco derrotas consecutivas y conseguir el primer triunfo del semestre. Ahora, Coudet deberá afrontar el desafío continental sin uno de sus titulares en una posición en la que quedó sin un reemplazante natural dentro de la lista.