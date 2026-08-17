Atlético Tucumán golpeó sobre el final y aguantó con uno menos para vencer a Estudiantes de Río Cuarto

Atlético Tucumán consiguió una victoria importante este lunes por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 . El equipo dirigido por Julio César Falcioni venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini, encontró el gol en el tramo final y debió defender la ventaja con un futbolista menos hasta el cierre.

El partido fue cerrado durante buena parte de la tarde. Estudiantes buscó hacerse fuerte como local y tuvo aproximaciones sobre el arco de Luis Ingolotti, mientras que Atlético intentó lastimar principalmente a partir de las apariciones de Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola y Renzo Tesuri. El primer tiempo terminó sin goles y la paridad se mantuvo durante buena parte del complemento.

La diferencia llegó a los 36 minutos del segundo tiempo . Tras un tiro de esquina ejecutado por Lautaro Godoy, Clever Ferreira apareció para convertir el 1-0 que terminó siendo definitivo. El defensor paraguayo ya había tenido una llegada clara en la primera parte y terminó convirtiéndose en el protagonista del triunfo tucumano.

¡SI NO ES CON LA CABEZA, VALE IGUAL! El paraguayo Clever Ferreira siempre gana en el área rival, y en este caso aprovechó un córner sobre el final del partido para poner el 1-0 de Atlético Tucumán ante Estudiantes de Río Cuarto, por el #TorneoClausura . #ESPN pic.twitter.com/MSFfoBFP8h

En los minutos finales, Atlético quedó con diez jugadores y Estudiantes adelantó sus líneas en busca del empate. El Decano se replegó, defendió la ventaja y sostuvo el resultado hasta el pitazo final para llevarse los tres puntos de Río Cuarto.

Atlético se metió en zona de clasificación

El triunfo tuvo peso también en la tabla. Atlético Tucumán había comenzado la fecha 11° en la Zona B con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota. Con los tres puntos conseguidos en Córdoba llegó a ocho unidades y se metió entre los ocho equipos que, por ahora, avanzan a los playoffs.

El Decano necesitaba recuperarse en el campeonato después de caer 2-1 ante Sarmiento en la fecha anterior. Sin embargo, llegaba con un importante envión anímico por la goleada 4-0 frente a Independiente por la Copa Argentina, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final del certamen.

Estudiantes de Río Cuarto, en cambio, continúa con cuatro puntos y en la parte baja de la Zona B. El conjunto cordobés había comenzado el Clausura con un triunfo 1-0 sobre Tigre, pero luego perdió 3-0 con Argentinos Juniors, empató 0-0 ante Banfield y cayó 2-1 frente a Independiente Rivadavia antes de esta nueva derrota.

Lo que viene para Atlético Tucumán y Estudiantes

Por la sexta fecha, que tendrá cruces interzonales, Atlético Tucumán recibirá a Instituto el sábado 22 de agosto desde las 16, mientras que Estudiantes de Río Cuarto jugará nuevamente en su estadio frente a San Lorenzo el viernes 21 desde las 20.

Para el Decano, la victoria en Río Cuarto significó volver a sumar de a tres en el Clausura y trasladar al torneo local el impulso que había conseguido en la Copa Argentina. Esta vez lo hizo con un partido ajustado: Ferreira encontró el gol en el momento decisivo y Atlético resistió con uno menos para quedarse con los tres puntos.