Las Leonas ganaron un partidazo ante Alemania y dieron un paso clave en el Mundial de Hockey

Las Leonas consiguieron una victoria de enorme valor en el Mundial de Hockey 2026 . En un partido intenso hasta el último minuto, la Selección Argentina derrotó este lunes 3-2 a Alemania por la segunda fecha del Grupo B y quedó bien posicionada para avanzar a la próxima instancia del torneo que se disputa en Bélgica y Países Bajos.

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Mundial de hockey 2026: Las Leonas y Los Leones van por el título en un torneo con formato inédito

El equipo dirigido por Fernando Ferrara venía de empatar 1-1 frente a Estados Unidos en el debut y necesitaba sumar ante un rival que había comenzado el campeonato con una goleada 3-0 sobre Escocia. Argentina respondió en un encuentro que tuvo de todo: se puso dos goles arriba, Alemania consiguió igualarlo y, cuando quedaban pocos minutos, apareció nuevamente Agustina Gorzelany para definirlo.

Argentina prácticamente comenzó el partido en ventaja. Apenas habían pasado dos minutos cuando Eugenia Trinchinetti apareció para marcar el 1-0 y darle tranquilidad al conjunto nacional. A partir de allí, Las Leonas lograron sostener la diferencia durante buena parte del encuentro ante un seleccionado alemán que buscó progresivamente acercarse al arco argentino.

La mayor parte de las emociones quedó concentrada en el tramo decisivo. Apenas iniciado el último cuarto, Agustina Gorzelany convirtió de penal y puso el 2-0 para Argentina. Parecía que Las Leonas encaminaban el triunfo, pero Alemania reaccionó.

Las europeas consiguieron empatar el encuentro con goles de Lisa Nolte y Sonja Zimmermann , llevando el marcador al 2-2 y dejando abierta la definición cuando faltaban pocos minutos.

Argentina no se conformó con el empate y volvió a buscar el arco rival. Cuando restaban menos de cinco minutos, Gorzelany volvió a aparecer y convirtió el 3-2 definitivo, desatando el festejo argentino y sellando un triunfo clave en la fase inicial.

Con el resultado, Las Leonas alcanzaron cuatro puntos en dos presentaciones, producto del empate ante Estados Unidos y la victoria frente a Alemania. El triunfo cobra especial importancia porque en este nuevo formato mundialista los dos mejores seleccionados de cada grupo continúan en carrera por el título.

Cuándo vuelven a jugar Las Leonas

Argentina cerrará la primera fase este miércoles 19 de agosto, desde las 6 de la mañana, cuando enfrente a Escocia. El seleccionado británico perdió sus dos primeras presentaciones: 3-0 frente a Alemania y 3-2 contra Estados Unidos.

El Mundial femenino se disputa del 15 al 30 de agosto en Bélgica y Países Bajos y cuenta con 16 selecciones. Argentina busca volver a llegar a las instancias decisivas de una competencia que conquistó en 2002 y 2010, mientras que en la última edición, en 2022, terminó como subcampeona.

Después del empate inicial, Las Leonas encontraron así su primera victoria del campeonato en uno de esos partidos que exigen hasta el final: ventaja, reacción alemana y un gol decisivo a menos de cinco minutos del cierre.