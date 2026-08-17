    • 17 de agosto de 2026 - 12:53

    Llega el Juego de las Estrellas a San Juan: Olimpia reúne a figuras del hockey europeo y grandes históricos

    Olimpia Patín Club organiza una fiesta del hockey sobre patines con cuatro equipos y figuras que brillan en Europa. La actividad será este lunes y mañana martes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan volverá a disfrutar de una noche especial para los amantes del hockey sobre patines. Olimpia Patín Club prepara el "Juego de Las Estrellas-Olimpia 2026", un espectáculo que reunirá a jugadores argentinos que actualmente compiten en las principales ligas de Europa, además de históricos de la disciplina y el plantel local.

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    La propuesta tendrá dos jornadas a puro hockey. Este lunes 17 de agosto se disputarán las dos semifinales, a las 20 y 21.30 horas, mientras que el martes 18 será el turno de los partidos decisivos: el encuentro por el tercer puesto comenzará a las 20 horas y la gran final está prevista para las 21.30 horas.

    Lo mejor del hockey sobre patines: la lista de cada uno de los equipos

    El torneo contará con la participación de cuatro seleccionados: Italia, Portugal, Históricos y Olimpia San Juan. Los equipos fueron armados para ofrecer un espectáculo que reúna a distintas generaciones y a jugadores que actualmente se destacan en el hockey internacional.

    El combinado de Italia estará integrado por Juanma “Juanchi”, Cacu Velázquez, Joaco Olmos, Lucas Tabarelli, Tomi Escobar, “Chupete” Giuliani, Fran Barragán, Santi Velázquez, Nahuel Calvo y Tincho Ginestar, quien además será el entrenador.

    Portugal, por su parte, contará con Pablo Gómez, Scarso, Franco Platero, Franco Posito, Jero García, Nolo Romero, Santi Herrero, Albano Martinazo y Matías Chirino. Se trata, en su mayoría, de jugadores que se encuentran compitiendo actualmente en el hockey europeo.

    La cuota de experiencia estará representada por el equipo de los Históricos, que reunirá a protagonistas que dejaron su huella en selecciones y grandes clubes europeos. El plantel estará conformado por Juan Oviedo, Chicho Fraifer, Sebastián Molina, Gringo Travasino, Pablito Martín, Chula Marimont, Loco Maggio, Osyi Díaz, Martín Pavero y Carlitos Ortiz. El entrenador será Fredi Luz.

    Olimpia San Juan también va por la gloria

    El dueño de casa tendrá su propio representante en el torneo. Olimpia San Juan presentará un equipo integrado por Facu Deguer, Manu Guillén, Figu Acosta, Octi Ortar, Santi Lampazona, Facu Oliver, Pancho Mas, Lucho Alaniz, L. Cañamero y Santi Butazzoni. El DT será Bebe Castro.

    De esta manera, el público sanjuanino podrá disfrutar de una competencia que combina jugadores en actividad en Europa, referentes históricos y talentos del hockey local, en una propuesta pensada como una verdadera fiesta deportiva.

    El Encuentro de Las Estrellas-Olimpia 2026 promete así dos jornadas con hockey de alto nivel, reencuentros y figuras que habitualmente compiten en las pistas más importantes del mundo.

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