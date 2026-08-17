ASAT vuelve a escena con una nueva fecha de su campeonato en Angaco

La tierra tiene sus cosas a la hora de manejar y este próximo fin de semana volverá a ser protagonista en la vida deportiva de San Juan con el regreso del calendario de ASAT (Agrupación Sanjuanina de Autos de Travesía) con la tercera fecha de su calendario y en simultáneo con una nueva jornada de ASER, para motos y cuatriciclos.

Será en Angaco, con las 10 categorías que le dan forma al campeonato sanjuanino, con todas las cilindradas contempladas y doble jornada. El sábado 22, desde las 12,30 mientras que el domingo 23, será a partir de las 9 la agenda.

César Murúa, responsable de prensa de ASAT, ofreció más detalles de la nueva fecha del campeonato de travesía: 'Estamos preparando todo. Cada detalle de organización está previsto y los pilotos ansiosos para empezar a moverse. El epicentro de esta tercera fecha será el departamento de Angaco, pero los recorridos y demás están terminando de confirmarse por las inclemencias climáticas que nos podrían variar la idea original. Esperamos a todos lo que son parte del automovilismo de travesía, con todas las categorías y un espectáculo que lo hace distinto'.

ASER En Motos y Cuatriciclos, habrá acción este próximo fin de semana y de la mano de ASER, Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate, organiza y fiscaliza el Campeonato Sanjuanino de Enduro. Además, el Argentino de Enduro 2026, fiscalizado por la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD) y la CoNaE, disputará su temporada con fechas nacionales en distintas provincias, destacándose la próxima quinta fecha simple en San Juan los días 22 y 23 de agosto de 2026.

San Juan volverá a ocupar un lugar destacado en el calendario nacional del motociclismo. La provincia recibirá la octava fecha del Campeonato Argentino de Enduro con pilotos de diferentes puntos del país.