    • 17 de agosto de 2026 - 17:37

    ASAT vuelve a escena con una nueva fecha de su campeonato en Angaco

    Este próximo fin de semana, ASAT propone automovilismo de travesía con sello auténticamente sanjuanino.

    Regreso. ASAT pone en cartelera una nueva fecha del Campeonato Sanjuanino con epicentro en Angaco.
    Regreso. ASAT pone en cartelera una nueva fecha del Campeonato Sanjuanino con epicentro en Angaco.

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    asat
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tierra tiene sus cosas a la hora de manejar y este próximo fin de semana volverá a ser protagonista en la vida deportiva de San Juan con el regreso del calendario de ASAT (Agrupación Sanjuanina de Autos de Travesía) con la tercera fecha de su calendario y en simultáneo con una nueva jornada de ASER, para motos y cuatriciclos.

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    Será en Angaco, con las 10 categorías que le dan forma al campeonato sanjuanino, con todas las cilindradas contempladas y doble jornada. El sábado 22, desde las 12,30 mientras que el domingo 23, será a partir de las 9 la agenda.

    César Murúa, responsable de prensa de ASAT, ofreció más detalles de la nueva fecha del campeonato de travesía: 'Estamos preparando todo. Cada detalle de organización está previsto y los pilotos ansiosos para empezar a moverse. El epicentro de esta tercera fecha será el departamento de Angaco, pero los recorridos y demás están terminando de confirmarse por las inclemencias climáticas que nos podrían variar la idea original. Esperamos a todos lo que son parte del automovilismo de travesía, con todas las categorías y un espectáculo que lo hace distinto'.

    ASER

    En Motos y Cuatriciclos, habrá acción este próximo fin de semana y de la mano de ASER, Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate, organiza y fiscaliza el Campeonato Sanjuanino de Enduro. Además, el Argentino de Enduro 2026, fiscalizado por la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD) y la CoNaE, disputará su temporada con fechas nacionales en distintas provincias, destacándose la próxima quinta fecha simple en San Juan los días 22 y 23 de agosto de 2026.

    San Juan volverá a ocupar un lugar destacado en el calendario nacional del motociclismo. La provincia recibirá la octava fecha del Campeonato Argentino de Enduro con pilotos de diferentes puntos del país.

    Será el sexto año consecutivo con presencia sanjuanina en el certamen. La geografía árida, los desniveles y la tradición fierrera local transformaron a la provincia en una sede habitual y exigente.

    La competencia también genera movimiento turístico y comercial alrededor de los equipos, acompañantes y público. La organización comunicará el circuito definitivo, horarios, categorías y zonas habilitadas para espectadores.

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