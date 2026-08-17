Deportivo La Estrella acortó las distancias en el Oficial de Jáchal

En el Oficial de la Liga Jachallera de Primera A , la pelea se intensifica. Es que Deportivo La Estrella ganó como visitante en cancha de San Lorenzo y recortó distancias con Arbol Verde que no pudo con El Rincón, ahora el líder solo tiene 3 puntos de ventaja sobre los Molineros.

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La Estrella, con goles de Ramón Abila y de Diego Solares, venció por 2-1 a Los Chuñentos de San Lorenzo, que descontaron a través de Joaquin Echegaray. Mientras que El Rincón y Arbol Verde igualaron sin goles.

En cancha de Pampa Vieja, Sportivo Racing se quedó con un partido clave ante Atlético Pampa al que derrotó por 3-2. Franco Fuentes, en dos ocasiones, y Leonel Jofré marcaron para los Verdinegros, mientras que Raúl Páez y Braian Muñoz descontaron para los Diablos Rojos.

Luego, Argentinos de La Florida venció por 2-1 a Pampa Vieja con los goles de Mariano Díaz y de Braian Juárez. Descontando para los locales, Alberto Rivero.

En San Isidro, en cancha de Peñarol, en el primer turno de la jornada, Andacollo y Niquivil terminaron empatando 1-1. Santiago Castillo marcó para los Chinos de la Virgen, mientras que Wilson Maza convirtió el gol de los de la Sierra Maestra.

De cierre, Central Norte no perdonó al local Peñarol al que derrotó por 2-1 con goles de Emanuel Muñoz y de Armando Manrique, mientras que Facundo Quinteros descontó para el Mirasol.

En la tabla, Arbol Verde tiene 25 puntos, lo sigue Estrella con 22, Racing aparece tercero con 19 y más abajo, Peñarol y San Lorenzo están con 17 unidades.

MAS FINALES

En la Liga Caucetera Sanmartiniana, este fin de semana que pasó fue de finales. En su cancha, Sportivo Del Carril recibió a Atlético Peñaflor en la primera final del torneo que reunió a todas las categorías. La revancha será el próximo domingo en el estadio Pulenta, en el corazón del departamento San Martín.

En tanto que en la Liga Veinticinqueña también fue fin de semana de finales ya que en el partido de ida de la serie definitoria del certamen, Atlético Rafael Benavídez sacó ventaja al vencer por 2-1 a Unión Deportiva La Chimbera.