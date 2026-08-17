Franco Colapinto sería el favorito de Alpine para seguir en la Fórmula 1 en 2027

Franco Colapinto atraviesa un momento clave de la temporada de Fórmula 1 y, mientras se prepara para el Gran Premio de Países Bajos, las señales sobre su futuro comienzan a ser cada vez más alentadoras. El sitio oficial de la categoría lo ubicó como el principal candidato para continuar en Alpine durante 2027.

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El periodista y corresponsal de Fórmula 1 Lawrence Barretto aseguró que “en relación a Alpine, Franco Colapinto es el favorito a conservar su asiento como compañero de Pierre Gasly” . El especialista vinculó esa posibilidad con el rendimiento que viene mostrando el piloto argentino.

Según el informe, Colapinto tuvo una actuación positiva y consiguió sumar puntos en cinco de las últimas ocho carreras, una regularidad que habría despejado parte de las dudas que existían sobre su continuidad.

Los rumores sobre la permanencia de Colapinto no surgieron solamente desde el sitio oficial de la categoría. Días atrás, Motorsport también había destacado la evolución del argentino y su mayor estabilidad dentro de la zona media de la grilla.

El medio especializado señaló que Colapinto “ganó confianza” y que esa evolución lo convirtió en una presencia más estable en la zona media, al mismo tiempo que redujo las dudas sobre su futuro a largo plazo.

De esta manera, distintos reportes coinciden en que el argentino tendría encaminada su continuidad en Alpine para la temporada 2027, aunque todavía resta que la escudería francesa realice el anuncio oficial.

Mientras tanto, Colapinto intenta mantenerse enfocado en la competencia y evitar que las especulaciones sobre su futuro interfieran en su trabajo dentro de la pista.

En las últimas horas, el argentino mostró su entusiasmo por el regreso de la Fórmula 1 a través de sus redes sociales. “Todo ready (listo). Qué ganas de unas carreritas”, escribió antes del Gran Premio de Países Bajos.

Los ocho pilotos que ya tienen lugar asegurado en 2027

De acuerdo con la información difundida por la Fórmula 1, ocho pilotos ya tienen confirmado su lugar en la grilla de 2027.

En McLaren continuarán Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen seguirá en Red Bull. Ferrari ya tiene asegurados a Lewis Hamilton y Charles Leclerc, y Cadillac contará con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas.

El octavo asiento confirmado corresponde precisamente a Pierre Gasly en Alpine.

Con estos movimientos, todavía quedan 14 butacas por definir para la próxima temporada. Entre ellas está la que actualmente ocupa Colapinto en Alpine, aunque las señales que llegan desde la categoría colocan al argentino como uno de los candidatos mejor posicionados para conservarla.

Por ahora, la confirmación oficial deberá esperar, pero el escenario comienza a ser favorable para el piloto argentino, que tendrá este fin de semana una nueva oportunidad de seguir sumando argumentos dentro de la pista.