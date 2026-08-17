    • 17 de agosto de 2026 - 19:52

    Independiente venció a Lanús y se metió en la pelea por la primera posición de la Zona A del Torneo Clausura

    El “Rojo” cortó la mala racha de tres derrotas consecutivas, que había derivado en el despido de su exdirector técnico Gustavo Quinteros.

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    Independiente le ganó 3-1 como visitante a Lanús, en el cierre de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, y escaló hasta la tercera posición en la Zona A.

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    Los goles del “Rojo” los hicieron Lautaro Millán y Maximiliano Gutiérrez, mientras que para el local había descontado el paraguayo Allan Wlk en el inicio del complemento. Ramiro Carrera, del “Granate” vio la tarjeta roja luego del final del partido.

    El encuentro comenzó muy entretenido y con aproximaciones para ambos equipos. Lanús estuvo un poco mejor y fue el que generó más peligro, aunque el arquero de Independiente, Rodrigo Rey, se lució constantemente con muy buenas atajadas.

    Sin embargo, Independiente logró ponerse en ventaja a los 36 minutos, cuando Millán conectó un potente remate de sobre pique tras un muy preciso centro de Santiago Montiel.

    Ya en el complemento, el “Rojo” le dio un golpe prácticamente de knock out a su rival, ya que Millán estiró la ventaja al aprovechar y definir cómodo tras un error garrafal en la salida del arquero de Lanús, Nahuel Losada.

    El “Granate”, por su parte, no se quedó de brazos cruzados y rápidamente consiguió el descuento a través de Wlk, quien definió con mucha tranquilidad tras un buen pase atrás de Ramiro Carrera.

    Pese a que Lanús fue con todo en busca del empate, Rey continuó con sus muy buenas atajadas para mantener la ventaja de Independiente, que buscaba dejar atrás la seguidilla de tres derrotas consecutivas que había derivado en el despido del director técnico Gustavo Quinteros y el arribo, de manera interina, de Carlos Matheu.

    Finalmente, Independiente liquidó el partido en el tiempo de descuento a través de Gutiérrez, quien definió solo dentro del área tras una gran jugada colectiva.

    De esta manera, Independiente llegó a los nueve puntos y se ubicó tercero en la Zona A, solo por debajo de Instituto de Córdoba y Vélez, mientras que Lanús se mantiene con seis puntos y por ahora fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

    En la próxima fecha Independiente tendrá un duro compromiso cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza. Lanús, por su parte, volverá a jugar en su estadio, esta vez ante Argentinos Juniors.

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