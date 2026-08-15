Independiente oficializó a Jadson Viera como nuevo DT tras la salida de Gustavo Quinteros

Independiente ya tiene nuevo entrenador. Este sábado, el club oficializó la llegada de Jadson Viera , brasileño nacionalizado uruguayo de 45 años, quien asumirá la conducción del primer equipo después de la salida de Gustavo Quinteros .

La dirigencia resolvió terminar el ciclo de Quinteros luego de la dura derrota 4-0 frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina , resultado que dejó al Rojo eliminado y profundizó una seguidilla de malos resultados. Dos días después, Independiente cerró rápidamente a su reemplazante.

Viera firmó un contrato por un año , aunque el vínculo contempla una cláusula de rescisión unilateral a fines de 2026 , en un contexto en el que el club deberá atravesar elecciones antes de 2027. De esta manera, la próxima conducción tendrá la posibilidad de definir la continuidad del entrenador.

Independiente anunció oficialmente la contratación de Jadson Viera y confirmó que el entrenador firmó un vínculo por un año. Vía X (@Independiente)

✍️ El nuevo DT ya puso la firma y recorrió las instalaciones junto a su cuerpo técnico. ¡Bienvenido a Independiente, Jadson Viera! #TodoRojo pic.twitter.com/3usTd6y3FA

El nuevo DT llega con experiencia reciente en el fútbol uruguayo. Su primera etapa como entrenador principal fue en Boston River, mientras que posteriormente pasó por Nacional, donde consiguió el Campeonato Uruguayo 2025 tras superar a Peñarol en la definición. Su ciclo en el Bolso terminó en marzo de este año después de una serie de malos resultados.

Viera también conoce el fútbol argentino. Como futbolista fue defensor de Lanús durante tres temporadas y formó parte del plantel que conquistó el Torneo Apertura 2007. Más adelante trabajó como ayudante de campo de Alexander “Cacique” Medina en distintos equipos, entre ellos Talleres y Vélez, además de Nacional e Internacional de Porto Alegre.

Como técnico principal acumula 101 partidos, 89 al frente de Boston River y 12 en Nacional. En su etapa como futbolista disputó 221 encuentros entre Danubio, Nacional, Rentistas, Lanús, Atlante y Vasco da Gama.

Cuándo debutará Jadson Viera en Independiente

Viera no estará al frente del equipo en el compromiso inmediato. Independiente visitará este lunes a Lanús desde las 17, encuentro en el que será dirigido por la dupla interina conformada por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, responsables de la Reserva.

El estreno oficial del uruguayo será el sábado 22 de agosto, cuando el Rojo reciba a Independiente Rivadavia por la sexta fecha del Torneo Clausura. Según Diario 13 San Juan, ese encuentro está previsto para las 18.30.

El nuevo entrenador asumirá con un desafío inmediato: recuperar a un equipo golpeado por la eliminación de la Copa Argentina y volver a encaminarlo en el Clausura. Independiente suma seis puntos, producto de dos victorias y dos derrotas, y en la Tabla Anual acumula 30 unidades, actualmente en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Viera llegará acompañado por Ribair Rodríguez, exfutbolista de Boca, quien integrará su cuerpo técnico. Así, Independiente abre un nuevo ciclo apenas días después de cerrar el de Quinteros, con una apuesta por un entrenador joven y de experiencia reciente en el fútbol uruguayo.