Independiente despidió a Gustavo Quinteros tras la goleada y una racha de malos resultados

Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador de Independiente. La Comisión Directiva resolvió este jueves ponerle fin a su ciclo después de una reunión encabezada por la dirigencia, apenas horas después de la dura derrota 4-0 frente a Atlético Tucumán , que dejó al Rojo eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina. La decisión fue dirigencial: el técnico había manifestado públicamente que no tenía intención de dar un paso al costado.

La goleada terminó de precipitar una situación que se había deteriorado rápidamente. Independiente había comenzado el Torneo Clausura con victorias frente a Estudiantes por 2-0 y Newell's por 1-0 , pero luego encadenó tres derrotas: 1-0 contra Vélez, 1-0 frente a Platense y el 4-0 ante Atlético Tucumán que terminó marcando el cierre del ciclo.

Después de la eliminación, Quinteros se presentó en conferencia de prensa y reconoció el golpe. Dijo sentir “tristeza” y “vergüenza” por el rendimiento del equipo y pidió disculpas a los hinchas, aunque dejó en claro que no evaluaba renunciar.

“ Yo como entrenador siempre cumplo mis contratos ”, afirmó el técnico, cuyo vínculo se extendía hasta diciembre de 2026. También sostuvo que la derrota le generaba más fuerzas para intentar revertir el momento.

Sin embargo, sus declaraciones también profundizaron el malestar interno. Quinteros volvió a remarcar la falta de refuerzos y señaló que no habían llegado futbolistas que previamente había acordado incorporar con la dirigencia. La Comisión Directiva ya evaluaba que el ciclo estaba agotado y este jueves decidió concretar su salida.

El entrenador se marcha después de 32 partidos oficiales, con un balance de 14 victorias, ocho empates y diez derrotas. En el Apertura, Independiente había finalizado quinto y alcanzado los octavos de final, mientras que el comienzo del segundo semestre mostró una marcada caída en el rendimiento.

Quién dirigirá a Independiente

Tras la salida de Quinteros, Hugo Tocalli quedó a cargo de manera provisoria del entrenamiento de este jueves, mientras la dirigencia comenzó a trabajar en la sucesión. Para el próximo partido frente a Lanús, la conducción del equipo estará en manos de Eduardo Tuzzio y Carlos Matheu, responsables de la Reserva.

Entre los nombres que aparecen para ocupar definitivamente el cargo, Omar De Felippe es uno de los candidatos y ya hubo contactos iniciales para conocer sus condiciones, según informó 365Scores.

Así, Independiente vuelve a cambiar de entrenador en medio de un semestre que había comenzado con expectativas pero que se complicó en apenas unas semanas. La goleada ante Atlético Tucumán fue el golpe definitivo para un ciclo que la dirigencia decidió terminar pese a la voluntad de Quinteros de continuar.