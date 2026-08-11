Stefano Di Carlo rompió el silencio en River, respaldó a Coudet y apuntó contra los arbitrajes

Stefano Di Carlo habló este martes y puso sobre la mesa prácticamente todos los temas que rodean al presente de River. Con el equipo sin puntos ni goles en el Torneo Clausura y eliminado de la Copa Argentina, el presidente decidió respaldar públicamente el proyecto deportivo, aunque reconoció errores y admitió que el margen comienza a reducirse.

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La conferencia se realizó en el estadio Monumental y tuvo como ejes principales la continuidad de Eduardo Coudet , el mercado de pases, los jugadores apartados del plantel, la situación futbolística y el malestar del club con los arbitrajes.

La conferencia de prensa completa de Stefano Di Carlo en el Monumental, con sus definiciones sobre el presente deportivo e institucional de River.

Una de las definiciones más esperadas estuvo relacionada con el entrenador. Después de que el propio Coudet pusiera su continuidad bajo evaluación en caso de no conseguir resultados, Di Carlo dejó en claro que la dirigencia continúa respaldándolo .

El presidente aseguró que observa al técnico “con fuerzas, con mucha convicción” y afirmó: “Creo profundamente en Coudet”. Además, explicó que mientras el entrenador mantenga la voluntad y la confianza para continuar, contará con el acompañamiento de la dirigencia.

Según Di Carlo, dentro del plantel también existe respaldo hacia el DT y no detecta una ruptura interna. Su diagnóstico es que River necesita tiempo para ensamblar un equipo profundamente renovado, aunque reconoció que la situación deportiva actual genera una lógica impaciencia entre los hinchas.

Duras críticas por los arbitrajes

Otro de los momentos fuertes de la conferencia apareció cuando le preguntaron por la relación con la AFA y las últimas actuaciones arbitrales.

Di Carlo aseguró que, a su entender, River fue perjudicado en los últimos cinco partidos y sostuvo que existe un problema que excede exclusivamente al club. También retomó la frase utilizada por referentes del plantel de que son “nosotros contra todos”.

“La tolerancia de River está agotada”, lanzó el presidente, aunque inmediatamente aclaró que los fallos arbitrales no pueden utilizarse como explicación del mal presente del equipo. Para Di Carlo, la primera obligación de River es volver a jugar bien y corregir su funcionamiento futbolístico.

Autocrítica por los jugadores apartados

Di Carlo también asumió responsabilidad por una de las decisiones más polémicas de los últimos meses: la separación de un importante grupo de futbolistas del plantel profesional para que se entrenaran en Cantilo.

El dirigente defendió la necesidad deportiva y económica de reducir el plantel para poder realizar nuevas incorporaciones, pero reconoció que la manera en que se ejecutó la decisión fue equivocada. Admitió que hubo un “error en cuanto a las maneras”, especialmente por el lugar elegido, la velocidad de la medida y la comunicación con los jugadores.

Di Carlo explicó que posteriormente se les ofreció volver a utilizar las instalaciones de Ezeiza, aunque los futbolistas prefirieron mantener el esquema de trabajo que ya tenían. También señaló que la dirigencia mantuvo conversaciones personales con los involucrados y pidió disculpas por las formas utilizadas.

Actualmente quedan cuatro jugadores trabajando separados mientras el club intenta definir sus salidas. Además, Di Carlo confirmó que la transferencia de Kevin Castaño a Brasil está cerrada.

Stefano Di Carlo, junto a los principales dirigentes de River. (Foto: Adrián Escandar)

Di Carlo confirmó cuánto pagó River por Thiago Almada

La conferencia también dejó una definición importante sobre la operación más impactante del mercado de pases.

Ante una consulta concreta, Di Carlo confirmó que River pagó 20 millones de euros por el 100% de la ficha de Thiago Almada, presentado oficialmente esta semana como nuevo refuerzo del club.

Almada encabezó un mercado extraordinariamente agresivo de River, que incorporó nueve futbolistas y desembolsó alrededor de US$68,45 millones, según el relevamiento de TyC Sports. Entre las caras nuevas también aparecen nombres de fuerte impacto como Nicolás Otamendi y Ángel Correa.

El presidente defendió esa política de incorporaciones y sostuvo que, por la magnitud de la renovación realizada, fue prácticamente como hacer tres mercados de pases en uno.

“Ahora es tiempo de trabajo”

Pese al respaldo al entrenador, Di Carlo reconoció que la situación deportiva exige una reacción. El presidente afirmó que River tiene las herramientas para revertir el momento, aunque aceptó que el margen se achica a medida que continúan los resultados negativos.

También pidió acompañamiento a los hinchas durante este proceso, sin negarles el derecho a reclamar. Su mensaje combinó respaldo al proyecto con autocrítica: la dirigencia considera que tomó decisiones importantes para reconstruir el plantel, pero ahora espera que esas medidas empiecen a traducirse en resultados dentro de la cancha.

River tendrá ahora más tiempo para trabajar debido a la postergación de su partido frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, originalmente previsto para esta semana en Colombia. El próximo compromiso confirmado del Millonario será ante Argentinos Juniors, el domingo desde las 18 en el Monumental.