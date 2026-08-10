Torneo Clausura: la fecha 9 tendrá sus principales atractivos en Villa Krause, Puyuta y Santa Lucía

Este lunes por la noche, quedó programada la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Sanjuanina de Fútbol . La jornada comenzará el viernes y se extenderá durante todo el fin de semana, con partidos que serán claves para los equipos que buscan acomodarse en la pelea por los primeros puestos.

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La programación contempla grandes atractivos, con el duelo entre Unión y Colón el viernes, el sábado Desamparados-Minero, escolta y tercero del líder Alianza en Puyuta, mientras que el domingo el líder buscará volver al triunfo ante Defensores de Argentinos.

Lo cierto es que la jornada comenzará el viernes por la noche cuando desde las 21, Unión que viene de ganar en Pocito, reciba a Colón Junior en Villa Krause.

La apertura de la fecha será en Villa Krause

Mientras que el sábado habrá una intensa programación que incluirá seis encuentros, todos a las 16. La principal atracción se dará en Puyuta con el duelo entre Desamparados y Minero, dos encuentros de equipos que no quieren perderle pisada al Lechuzo.

Ese día también se enfrentarán Villa Ibáñez-López Peláez, Sportivo Rivadavia-Trinidad, Peñarol-Marquesado y Sportivo 9 de Julio-Atenas Pocito.

El domingo, el plato fuerte en Santa Lucía

El domingo será el turno del puntero Atlético Alianza contra Defensores de Argentinos y Juventud Zondina ante San Lorenzo de Ullum. También Carpintería se medirá frente a Sarmiento,

De acuerdo con la programación difundida, los partidos de cada jornada se disputarán en los horarios establecidos para las respectivas canchas, con una diferencia entre el encuentro de Primera y el de Cuarta División.

La novena jornada aparece así como una fecha importante para comenzar a definir posiciones en el Clausura sanjuanino, con varios equipos que buscarán sumar de a tres para no perder terreno en la tabla.