    • 10 de agosto de 2026 - 22:41

    Torneo Clausura: la fecha 9 tendrá sus principales atractivos en Villa Krause, Puyuta y Santa Lucía

    La Liga Sanjuanina dio a conocer la programación de la novena jornada del Torneo Clausura 2026, que tendrá encuentros repartidos entre el viernes, sábado y domingo.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este lunes por la noche, quedó programada la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Sanjuanina de Fútbol. La jornada comenzará el viernes y se extenderá durante todo el fin de semana, con partidos que serán claves para los equipos que buscan acomodarse en la pelea por los primeros puestos.

    Leé además

    Triunfo. Sportivo Rivadavia se hizo fuerte en Chimbas y venció a Defensores de Argentinos.

    Torneo Clausura: Unión y Rivadavia volvieron a festejar
    Huracán se impuso en el Bajo Flores contra San Lorenzo.

    Huracán se quedó con el clásico: le ganó 2-0 a San Lorenzo en el Bajo Flores

    La programación contempla grandes atractivos, con el duelo entre Unión y Colón el viernes, el sábado Desamparados-Minero, escolta y tercero del líder Alianza en Puyuta, mientras que el domingo el líder buscará volver al triunfo ante Defensores de Argentinos.

    La apertura de la fecha será en Villa Krause

    Lo cierto es que la jornada comenzará el viernes por la noche cuando desde las 21, Unión que viene de ganar en Pocito, reciba a Colón Junior en Villa Krause.

    El sábado un duelo picante en Puyuta

    Mientras que el sábado habrá una intensa programación que incluirá seis encuentros, todos a las 16. La principal atracción se dará en Puyuta con el duelo entre Desamparados y Minero, dos encuentros de equipos que no quieren perderle pisada al Lechuzo.

    Ese día también se enfrentarán Villa Ibáñez-López Peláez, Sportivo Rivadavia-Trinidad, Peñarol-Marquesado y Sportivo 9 de Julio-Atenas Pocito.

    El domingo, el plato fuerte en Santa Lucía

    El domingo será el turno del puntero Atlético Alianza contra Defensores de Argentinos y Juventud Zondina ante San Lorenzo de Ullum. También Carpintería se medirá frente a Sarmiento,

    De acuerdo con la programación difundida, los partidos de cada jornada se disputarán en los horarios establecidos para las respectivas canchas, con una diferencia entre el encuentro de Primera y el de Cuarta División.

    La novena jornada aparece así como una fecha importante para comenzar a definir posiciones en el Clausura sanjuanino, con varios equipos que buscarán sumar de a tres para no perder terreno en la tabla.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Goleador. Jorge Olivares fue autor del único gol de Marquesado para quedarse con el invicto de Alianza en el Torneo Clausura.

    Torneo Clausura: Marquesado se quedó con el invicto de Alianza

    Boca - Vélez.

    Boca empató 1-1 con Vélez en un partido intenso por el Torneo Clausura

    Tigre le ganó 1 a 0 a River.

    River no repunta: perdió 1-0 con Tigre y sufrió su cuarta derrota consecutiva en el Clausura

    Hay sede y fecha de la final del Torneo Clausura 2026.

    Confirmaron la sede de la final del Torneo Clausura 2026