Boca empató 1-1 con Vélez en un partido intenso por el Torneo Clausura

El Xeneize reaccionó después de comenzar abajo por el gol de Diego Valdés y llegó a la igualdad a través de Santiago Ascacíbar.

Boca logró rescatar un empate 1-1 frente a Vélez este sábado, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El Fortín se puso en ventaja a los 12 minutos del primer tiempo con un tiro libre de Diego Valdés, pero el Xeneize reaccionó y consiguió la igualdad antes del descanso.

El conjunto de Liniers golpeó temprano. A los 12 minutos, Diego Valdés ejecutó un tiro libre que terminó en el fondo del arco para establecer el 1-0 ante Boca.

Boca sintió el impacto, pero consiguió reaccionar y comenzó a buscar el empate. La insistencia del equipo xeneize tuvo premio sobre el cierre de la primera mitad.

A los 38 minutos del primer tiempo, Santiago Ascacíbar convirtió para Boca y estableció el 1-1, resultado con el que ambos equipos llegaron al entretiempo.

El empate le permitió al conjunto de La Ribera mantenerse con vida en un partido ante un Vélez que llegaba como uno de los protagonistas del campeonato.