    • 31 de julio de 2026 - 14:09

    Cuándo y a qué hora juegan Boca y River por los octavos de final de la Copa Sudamericana

    El Xeneize enfrentará a Recoleta de Paraguay y el Millonario será rival de Independiente Santa Fe de Colombia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca y River son parte del cuadro final de la Copa Sudamericana y este viernes se conocieron los días y los horarios de los cruces, tras la confirmación de la Conmebol. Las llaves comenzarán en la semana del 11 de agosto y tendrán revancha en la siguiente.

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    El Xeneize jugará ante Recoleta FC de Paraguay y abrirá la llave en La Bombonera el martes 11 a las 19:00. Una semana más tarde, definirá la serie en el Estadio Defensores del Chaco.

    Por su parte, el Millonario se cruzará ante Independiente Santa Fe. El primer partido será en Colombia el miércoles 12 a las 21:30 y el desquite en el Monumental, el miércoles 19 a las 19:30.

    El equipo del Vasco Arruabarrena viene de eliminar a O’Higgins en Chile por penales, luego del empate 1-1 en la serie. Por su parte, River quedó primero en el grupo con Bragantino, Carabobo y Blooming.

    El mensaje de Recoleta tras conocer que su rival sería Boca Juniors

    Luego de la victoria de Boca ante O’Higgins desde los penales por los playoffs de la Copa Sudamericana, su próximo rival dejó un mensaje en las redes sociales: Recoleta de Paraguay palpitó el cruce por los octavos de final.

    “Se viene un nuevo desafío y estamos listos”, expresó la cuenta oficial de X del conjunto paraguayo que recibirá al Xeneize la semana del 19 de agosto, en la vuelta de la serie. La ida será siete días antes en La Bombonera.

    Recoleta está invicto en la competencia luego de 5 empates y 1 victoria ante San Lorenzo como visitante. Quedó primero en el grupo que compartió con el Ciclón, Santos y Deportivo Cuenca.

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