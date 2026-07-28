El Vasco Arruabarrena recuperó a dos jugadores antes de la revancha contra O'Higgins por la Copa Sudamericana

Tras la dura derrota ante Riestra, Rodolfo Vasco Arruabarrena empezó a recibir buenas noticias de cara a los playoffs de la Copa Sudamericana. A tres días de la revancha ante O’Higgins, dos jugadores que se habían apartado por lesiones, se entrenaron a la par del grupo y quedaron a disposición del cuerpo técnico para el partido del jueves en Chile.

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Se trata de la recuperación de Carlos Palacios y Milton Giménez, quienes integraban la lista difundida por el club con el parte médico de cinco futbolistas afectados.

En aquel entonces, Palacios padecía una molestia en el aductor y Giménez se recuperaba de un desgarro. La nómina la completaban Adam Bareiro, por un problema lumbar, Leandro Lozano, por una distensión y Tomás Belmonte, por un esguince. Estos tres continúan recuperándose de sus lesiones.

Sin embargo, la evolución del chileno y del delantero fue más rápida de lo esperado. De todos modos, como recién se reincorporaron a los entrenamientos, es posible que viajen a Chile pero comiencen el encuentro en el banco de suplentes. La decisión final quedará en manos de Arruabarrena, que evaluará si les da minutos en Rancagua o espera un partido más para que sumen rodaje.

Cabe recordar que, después del triunfo en el partido de ida, el propio Vasco había anticipado que la situación no era tan preocupante como reflejaba el parte médico e, incluso, dejó una frase que no pasó inadvertida.

“Ojo con el tema de las lesiones porque se ceban. No hay tantas lesiones, son pequeñas molestias. Viste cómo son los médicos, le meten lesiones…”, comentó el entrenador.

Con ambos nuevamente disponibles, el Vasco suma variantes para un compromiso clave en el comienzo de su segundo ciclo al frente de Boca. El jueves buscará sellar la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana y conseguir su tercera victoria desde su regreso al club.

Hasta el momento, su nuevo ciclo registra dos triunfos (ante Sarmiento por la Copa Argentina y frente a O’Higgins en la ida) y una derrota, ante Riestra por el Torneo Clausura.