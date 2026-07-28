El Clausura sanjuanino que lidera Alianza entra en una jornada clave: la programación de la 7° fecha

Atlético Alianza llega como único líder e invicto del Clausura, aunque sus principales perseguidores buscarán descontar diferencias. Toda la programación.

Desamparados abrirá la fecha del Clausura y buscará descontarle al líder que recién jugará el domingo.

El Torneo Clausura de la Primera División del fútbol sanjuanino continúa a paso firme y este fin de semana afrontará la séptima fecha, una jornada que puede comenzar a marcar el rumbo de la pelea por el título. La fecha arrancará el viernes por la noche y se extenderá hasta el domingo.

El gran protagonista del certamen es Atlético Alianza, que se mantiene como líder absoluto e invicto con 18 puntos, producto de una campaña impecable. Sin embargo, la lucha por los primeros puestos sigue abierta, ya que Rivadavia suma 14 unidades, mientras que Minero y Sportivo Desamparados comparten el tercer lugar con 13. Más atrás aparecen Colón Junior y Trinidad, ambos con 12 puntos, también con aspiraciones de seguir prendidos en la pelea.

Cómo se jugará la 7ma fecha del Clausura La acción comenzará este viernes con un atractivo encuentro en Puyuta, donde Sportivo Desamparados recibirá a Defensores de Argentinos. El compromiso se disputará desde las 21.00, luego del encuentro de Cuarta División programado para las 18.30.

La programación continuará el sábado con dos partidos. Sarmiento será local frente a López Peláez, mientras que Villa Ibáñez recibirá a Minero. En ambos escenarios, la Cuarta División comenzará a las 13.30 y la Primera jugará desde las 16.00.