Urquiza e Inca Huasi abren la serie final del Torneo Eric Sánchez de Nivel 1

Este miércoles, en Sporting Estrella, Urquiza e Inca comenzarán la definición del certamen de la Federación.

Históricos. Inca Huasi y Urquiza se verán las caras este miércoles en la primera final del Torneo Eric Sánchez.

Momento definitorio para Urquiza e Inca Huasi. La serie por el título comenzará este miércoles 29 de julio con el primer juego entre ambos equipos. Todos los encuentros se disputarán en cancha neutral, en el Sporting Club Estrella, donde se conocerá al campeón de la temporada.

Urquiza e Inca Huasi se enfrentarán desde este miércoles en la gran final del Torneo Eric Sánchez de Nivel 1 Masculino del básquet sanjuanino, en una serie que promete emociones entre dos de los equipos más destacados de la temporada. Ambos llegan tras superar sus respectivas semifinales y buscarán quedarse con el título del certamen.

La definición se disputará al mejor de tres partidos, todos en cancha neutral, teniendo como escenario al Sporting Club Estrella. Las finales contarán con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

El cronograma de la serie final será el siguiente:

•Juego 1: Miércoles 29 de julio, 22.