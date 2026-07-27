Referentes del plantel de River pedirán el regreso de Germán Pezzella tras la derrota ante Barracas Central

La derrota de River frente a Barracas Central en el debut del Torneo Clausura no solo dejó preocupación por el rendimiento del equipo, sino que también generó movimientos puertas adentro del plantel. En las últimas horas trascendió que un grupo de referentes habría pedido que Germán Pezzella vuelva a ser considerado por el entrenador Eduardo Coudet.

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Según informaron los periodistas Juan Cortese y Juan Balbi, varios futbolistas le hicieron llegar a la dirigencia su intención de que el defensor central regrese al grupo principal, luego de haber sido apartado al comienzo de la pretemporada.

Pezzella, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 , no juega un partido oficial desde mayo de este año, cuando ingresó en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, en Córdoba.

El defensor forma parte del grupo de futbolistas que quedaron fuera de la consideración del cuerpo técnico y que, desde el inicio de la pretemporada, entrenan separados del resto del plantel en las instalaciones de Cantilo.

La decisión fue parte de una profunda reestructuración impulsada por la dirigencia y el entrenador, que incluyó la salida o marginación de varios jugadores con el objetivo de renovar el plantel.

Entre los futbolistas que quedaron al margen aparecen nombres como Kevin Castaño, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Alex Woiski, Kendry Páez y Matías Viña. A ellos se suman Paulo Díaz, Andrés Herrera y Maximiliano Meza, quienes ya dejaron el club.

La dirigencia ratificó la renovación del plantel

Días atrás, el secretario general de River, Stefano Di Carlo, había anticipado que el club realizaría una importante depuración del plantel.

"Van a salir en torno a 15 jugadores. Hemos decidido eso conjuntamente entre todos. Venderemos peor de lo que compramos y asumiremos una pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible", explicó el dirigente.

Además, sostuvo que las decisiones ya estaban definidas antes de la final del Torneo Apertura y aseguró que River tendría una postura "muy agresiva" en el mercado de pases, tanto para concretar incorporaciones como para acelerar las salidas.

Sin embargo, el flojo inicio en el Clausura volvió a poner el foco sobre algunas decisiones deportivas. En ese contexto, la posible reincorporación de Germán Pezzella aparece como uno de los temas que comenzó a debatirse dentro del plantel y que ahora podría quedar en manos de Eduardo Coudet.