    • 27 de julio de 2026 - 21:03

    Barracas Central apartó a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género de su expareja

    El delantero, que juega a préstamo desde Boca, fue separado del plantel de manera preventiva luego de que una mujer lo denunciara por presuntas agresiones físicas y amenazas. El club aseguró que colaborará con la Justicia.

    Gonzalo Morales fue apartado del plantel profesional de Barracas Central.

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    La institución informó la decisión a través de un comunicado oficial, en el que señaló que el futbolista permanecerá separado del plantel profesional mientras avanza la investigación judicial.

    Morales, de 23 años y a préstamo desde Boca Juniors, fue denunciado por una mujer identificada como Karen D., quien aseguró ante la Justicia haber sido víctima de agresiones físicas, amenazas y otros episodios de violencia durante la relación.

    El club aseguró que colaborará con la investigación

    En el comunicado, Barracas Central expresó su "absoluto rechazo" a cualquier forma de violencia de género y afirmó que pondrá a disposición de las autoridades toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento del caso.

    Además, indicó que la separación del jugador constituye una medida preventiva y que las futuras decisiones dependerán del avance de la causa y de las resoluciones que adopte la Justicia, respetando el debido proceso.

    La denuncia fue difundida en redes sociales

    Antes de formalizar la denuncia, la mujer publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en el que relató presuntos hechos de violencia ocurridos durante la relación con el futbolista.

    Según su testimonio, sufrió golpes de puño, patadas, ahorcamientos, tirones de cabello y amenazas contra su vida. También aseguró que, en algunas oportunidades, el delantero la retenía en la vivienda mientras asistía a los entrenamientos por temor a que ella abandonara la relación.

    La denunciante sostuvo además que recibió intimidaciones para no acudir a la Justicia y afirmó que ese contexto demoró su decisión de hacer pública la situación.

    Como parte de su publicación, compartió fotografías en las que se observan lesiones y hematomas, además de capturas de conversaciones privadas que, según indicó, forman parte de las pruebas que aportó a la causa.

    Hasta el momento, Gonzalo Morales no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia. El delantero restringió los comentarios en sus redes sociales mientras la investigación continúa en el ámbito judicial.

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