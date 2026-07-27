    • 27 de julio de 2026 - 15:48

    El comunicado de Barracas Central tras la denuncia por violencia de género contra el futbolista Gonzalo Morales

    Barracas Central informó que está al tanto de la situación que involucra al delantero. Además esperan los avances de la investigación para tomar alguna medida.

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    A través de un comunicado, la institución expresó su “más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género” y reafirmó su compromiso con “el respeto, la igualdad, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo”.

    “Una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes”, señaló el club, que además aseguró que colaborará con las autoridades competentes en caso de ser necesario.

    La denuncia fue realizada por una mujer que aseguró haber sido pareja del delantero y haber convivido con él. Según confirmó a TN, la presentación fue realizada en la Comisaría 5° de Ezeiza y el Juzgado de Paz, a cargo de Néstor García, ya dispuso una restricción perimetral contra el futbolista. Además, la denunciante informó que recuperó sus pertenencias que permanecían en la vivienda que compartían.

    El caso tomó trascendencia luego de que la mujer realizara una publicación en sus redes sociales donde acusó al jugador de haber ejercido violencia física, psicológica y verbal durante la relación.

    “Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central”, escribió en su cuenta de Instagram.

    En la publicación, la denunciante también compartió imágenes en las que se observan lesiones y moretones en distintas partes de su cuerpo, además de capturas de conversaciones que, según indicó, formarían parte de la situación denunciada.

    Morales había quedado en el centro de la escena deportiva durante el fin de semana luego de marcar el gol de la victoria de Barracas Central ante River en el Monumental, un tanto que le dio al equipo un triunfo histórico. Sin embargo, horas después, el foco quedó puesto en la denuncia presentada en su contra.

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