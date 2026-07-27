Cinco muertes en 128 días y en un tramo de 7 kilómetros: otra vez una tragedia en Ruta 20 destruye a Caucete

Caucete amaneció este lunes bajo un intenso y doloroso silencio producto de las muertes de los dos jóvenes que ayer se accidentaron en la fatídica Ruta 20 . Federico Ponce Ávila (21) y Emilce Daiana Díaz (19) fueron despedidos hoy y sus nombres se agregan a la larga lista de víctimas que se cobró ese trazado nacional cuya necesaria transformación a autovía viene siendo una promesa incumplida desde hace décadas. Un pedido que había reflotado con fuerza en marzo pasado, cuando una familia entera, también caucetera, perdió la vida en un choque frontal.

Son cinco muertes en 128 días y en un tramo de menos de 7 kilómetros. La anterior tragedia, ocurrida el 21 de marzo en 9 de Julio, se había cobrado la vida de Matías Osola , Valeria Pont y su hija Catalina Jazmín Osola. La familia viajaba en su auto Renault Logan cuando, pocos metros al Este de calle Caico, un choque frontal contra un Audi terminó con sus vidas en cuestión de segundos.

Los fallecidos eran de Caucete : Matías tenía 28 años y era expolicía. Valeria se dedicaba a la docencia . Era profesora de Educación Física . Catalina , la más pequeña, tenía apenas 2 años.

Tras la triple tragedia, Gerardo Pont , padre de Valeria, quien había viajado desde España para despedir a su hija, su yerno y su nieta, había hecho hincapié en la necesidad de impulsar medidas concretas para evitar nuevas tragedias . En ese marco, había planteado la urgencia de avanzar con obras en la Ruta 20, y junto a organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales había pedido el acompañamiento de la sociedad para impulsar un petitorio que exija la construcción de una autovía.

Sin embargo, ahora, poco más de 4 meses después y a menos de 7 kilómetros de distancia , del otro lado del Puente, la Ruta 20 volvió a ser escenario de una tragedia , otra vez con víctimas cauceteras. Un departamento que viene siendo golpeado duramente por las desgracias en esa calzada, si se tiene un cuenta por ejemplo la muerte del joven Mirko Ortar , integrante de una conocida familia.

Volviendo a la doble muerte de este domingo, según fuentes judiciales, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana. Federico Ponce conducía una Peugeot Partner en sentido oeste-este, mientras que Emilce Díaz viajaba como acompañante. Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que primero impactó contra una pilastra y luego contra un árbol. Como consecuencia del fuerte choque, el utilitario terminó volcando y quedó al costado de la parte baja de la Ruta 20. El violento impacto provocó la muerte inmediata de ambos ocupantes.

Emilce era vecina de Villa Independencia y asistía a la Escuela Arancibia de Caucete, desde donde la despidieron con mensajes de dolor. Federico jugaba al hockey sobre césped.

La autovía, una promesa sin fin

Desde hace años que la Ruta Nacional 20, que une la ciudad de San Juan con Caucete, dejó de recibir el mantenimiento adecuado para una vía de estas características, lo que ha llevado a que en estos momentos se encuentre con un avanzado estado de deterioro en varios sectores. La situación ha comenzado a preocupar a distintos sectores, entre ellos transportistas, líneas de colectivos de media y larga distancia, productores y automovilistas en general que a diario utilizan esta ruta para trasladarse ya sea con motivos laborales o recreativos.

Por ser una ruta nacional, dadas las circunstancias económicas por las que atraviesa el país, son muy pocas las posibilidades de que la situación mejore, mediante la realización de obras que son necesarias y fundamentales para esta vía recupere su estado original.

Existe un proyecto totalmente desarrollado para la construcción de una autopista para este tramo, pero tiene nulas posibilidades de concretarse al haberse suspendido totalmente la obra pública en todo el territorio nacional y carecer la provincia de recursos para encargarse de su concreción.

Sin embargo, esto viene de larga data. La esperada transformación de la Ruta Nacional 20 en una doble vía sigue siendo una deuda pendiente que se arrastra desde hace más de 15 años. A pesar de los reiterados anuncios realizados por distintos gobiernos nacionales, provinciales y municipales, el proyecto nunca logró pasar de las promesas a la ejecución.