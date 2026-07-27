    • 27 de julio de 2026 - 17:21

    Cayó una banda que seducía a hombres en boliches de Palermo, los drogaba y los devalijaba

    Los sospechosos son tres hombres y una adolescente. La Policía de la Ciudad los arrestó en operativos realizados en Villa Zavaleta y Morón.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una investigación de la Policía de la Ciudad permitió desarticular una banda acusada de haber captado víctimas en boliches, para drogarlas y luevo desvalijarlas. Hay cuatro personas detenidas, entre ellas una adolescente. Los procedimientos se realizaron en la Villa Zavaleta y en el partido bonaerense de Morón, luego de identificar a los sospechosos a partir de un robo ocurrido en el barrio porteño de Palermo.

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    El caso comenzó tras la denuncia de dos hombres que, el 6 de junio, conocieron a dos mujeres en un boliche de Palermo. Más tarde, se dirigieron con ellas a una barbería, donde consumieron bebidas alcohólicas y perdieron el conocimiento. Al despertar, notaron que les habían robado objetos de valor.

    La División Investigaciones Comunales 14 analizó imágenes de cámaras públicas y privadas para reconstruir el recorrido de los involucrados. Así, lograron identificar tanto a los hombres como a las mujeres que participaron en el hecho, además del vehículo utilizado: un Renault Logan blanco.

    Las tareas investigativas permitieron establecer que dos de los sospechosos vivían en la Villa Zavaleta y otro en Castelar, partido de Morón. Con esa información, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en ambos puntos, según informaron fuentes policiales a TN.

    Durante los operativos, los efectivos detuvieron a tres integrantes de la banda en la Ciudad y a un cuarto sospechoso en Morón. Además, secuestraron tres teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

    En la investigación intervinieron el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30, a cargo de Martín Sebastián Peluso; el Juzgado Nacional de Menores N° 3, a cargo de Julia Marano Sanchis; y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Morón, a cargo de Ricardo Julio Fraga.

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