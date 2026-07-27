Tragedia en el fútbol: murió un jugador de 20 años tras un accidente de tránsito

La Liga Confluencia está de luto tras confirmarse la identidad del joven que murió en el trágico choque ocurrido este domingo sobre la ruta provincial 65, a la altura de Cervantes, Río Negro. Se trata de Santiago Nicolás Corazza, un futbolista de 20 años que defendía los colores de Argentinos del Norte.

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Corazza perdió la vida luego de protagonizar un violento accidente cuando circulaba por la denominada Ruta Chica. Según informaron fuentes del caso, el joven perdió el control del vehículo e impactó contra un poste ubicado a la vera del camino.

Por la gravedad del choque, salió despedido y fue trasladado de urgencia al hospital Francisco López Lima de General Roca. Pese al trabajo del equipo médico y las maniobras de reanimación, el futbolista murió horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones.

Oriundo de Cervantes, Santiago era una persona muy querida dentro del ambiente del fútbol regional. Actualmente jugaba en el Club Atlético y Social Argentinos del Norte, institución que rápidamente manifestó su dolor tras conocerse la noticia.

Su relación con el deporte comenzó desde muy joven. Realizó las divisiones inferiores en Deportivo Roca y también tuvo un paso por Banfield, donde continuó formando su camino dentro del fútbol.

El emotivo adiós de los clubes

Desde Argentinos del Norte despidieron al futbolista con un mensaje cargado de dolor en sus redes sociales: “Q.E.P.D. Santi. Le mandamos fuerzas a sus seres queridos en este durísimo momento”.

Las muestras de acompañamiento también llegaron desde otros clubes de la región. El Club Atlético Regina publicó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Corazza. En este triste y doloroso momento, enviamos un fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y toda persona que conocía a Santiago. Q.E.P.D. Santi”.

Por su parte, Deportivo Roca también recordó al joven jugador: “La noticia golpeó duro en el arranque del domingo. Una partida que duele y mucho. Quedarán los lindos recuerdos, Santiago Corazza, de esos momentos con la 2006. Nuestras condolencias con sus familiares y acompañamos en el dolor. Q.E.P.D”.

El accidente que terminó en tragedia

El siniestro ocurrió cerca de las 9.30 del domingo, cuando Corazza conducía un Ford Ka por la ruta provincial 65 en dirección General Roca-Cervantes.

Por motivos que todavía se investigan, perdió el control del vehículo y chocó contra un poste. La fuerza del impacto provocó que saliera despedido del automóvil.

Personal de la Comisaría 22 de Cervantes y efectivos de Criminalística trabajaron en el lugar para recolectar pruebas y reconstruir cómo ocurrió el accidente.