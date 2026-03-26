    • 26 de marzo de 2026 - 12:10

    El padre de la joven fallecida en la triple tragedia de Ruta 20 pidió perdón al conductor del Audi

    Gerardo Pont llegó de España para darle su último adiós a su hija, su nieta y su yerno. Ayer por la tarde encabezó una manifestación en la Municipalidad de Caucete.

    audi perdon
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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Se trata de Gerardo Pont, quien llegó desde España para despedir a su hija, su yerno y su nieta, fallecidos en el siniestro vial ocurrido el último sábado en 9 de Julio. La vida de este caucetero cambió drásticamente al recibir la noticia a la distancia y, tras su arribo al país, protagonizó un gesto ayer por la tarde que generó impacto.

    “No he venido a hacer justicia, no soy un justiciero”, expresó, y luego sorprendió al dirigirse a Gabriel Núñez, el conductor del Audi contra el que chocaron los fallecidos: “Le pido perdón al señor Núñez porque por una imprudencia de tres segundos parte de mi familia falleció, y él también podría haber fallecido".

    Sus palabras, cargadas de dolor pero también de una fuerte reflexión, resonaron entre quienes estaban presentes en la Municipalidad de Caucete, donde Pont encabezó una manifestación. Lejos de buscar culpables, el hombre eligió un mensaje que apunta a algo más profundo.

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    Oriundo de Caucete y radicado desde hace 20 años en España, hizo hincapié en la necesidad de impulsar medidas concretas para evitar nuevas tragedias.

    En ese marco, planteó la urgencia de avanzar con obras en la Ruta 20, una traza que desde hace años es señalada por su peligrosidad. Junto a organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales, pidió el acompañamiento de la sociedad para impulsar un petitorio que exija la construcción de una autovía.

    “Cada vez se está llevando más vidas”, advirtieron desde estos espacios, mientras Pont reforzó su postura con una frase contundente: “La vida no vale dos pesos, y una autovía no vale nada”.

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    La tragedia en Ruta 20

    La familia de Caucete de tres integrantes perdió la vida como consecuencia del hecho. Se trata de Matías Osola, Valeria Pont y su pequeña hija en común, que en abril cumplía un año.

    El siniestro se registró este sábado 21 de marzo, alrededor de las 19:30, a unos 500 metros al este de calle Caico, según el informe de la UFI de Delitos Especiales.

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    De acuerdo a los primeros datos de la investigación, un automóvil Audi TT circulaba por Ruta 20 en sentido este-oeste cuando fue impactado de frente por el Renault Logan de la familia, que se desplazaba en sentido contrario. Este último vehículo habría intentado sobrepasar a un camión por el carril izquierdo, invadiendo la mano contraria.

    La maniobra terminó en una colisión frontal de gran violencia. Como consecuencia del impacto, Osola, su pareja y su pequeña hija perdieron la vida.

    El conductor del Audi rojo, Gabriel Núñez, fue derivado a Urgencia del Hospital Guillermo Rawson. Posteriormente fue dado de alta.

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