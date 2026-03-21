    • 21 de marzo de 2026 - 20:16

    Tragedia en 9 de Julio: dos autos chocaron en Ruta 20 y murieron tres personas, entre ellas una bebé

    El siniestro vial que marcó la tragedia en 9 de Julio tuvo involucrado a dos autos. Como consecuencia murió una familia de Caucete de tres integrantes.

    Un Audi Rojo, uno de los autos involucrados en la tragedia en 9 de Julio.&nbsp;

    Un Audi Rojo, uno de los autos involucrados en la tragedia en 9 de Julio. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Tragedia en 9 de Julio

    El hecho ocurrió alrededor de las 19:32 horas, cuando personal policial acudió al lugar tras un requerimiento de emergencia. Allí constataron que un automóvil Audi de color rojo, conducido por un joven de 26 años identificado como Gabriel Núñez, domiciliado en Caucete, había colisionado con otro vehículo, un Renault Logan, en el que viajaba una familia del mismo departamento. Las víctimas fatales eran los ocupantes de este vehículo: Matías Osola, el conductor; Valeria Pont, su pareja y la pequeña hija en común de un año.

    Aparentemente, el Logan quiso sobrepasar un camión y chocó de frente contra el Audi, que venía por la misma Ruta 20, en sentido contrario, provocando el desastre fatal.

    El único sobreviviente, el conductor del Audi fue derivado a Urgencia del Hospital Guillermo Rawson, según indicaron las fuentes del caso, en la escena de la tragedia.

    logan tragedia

    Como consecuencia del fuerte impacto, en un primer momento se informó sobre un fallecido y un herido grave, este último con lesiones de extrema consideración. Sin embargo, con el correr de los minutos, las autoridades confirmaron que el número de víctimas fatales ascendió a tres: un hombre, una mujer y un bebe de apenas un año.

    En el lugar trabajó personal de la Comisaría 31°, junto con efectivos policiales y equipos de emergencia, mientras aguardaban la llegada de ambulancias, Bomberos y personal de Criminalística para llevar adelante las pericias correspondientes

    La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, bajo directivas del ayudante fiscal Jorge Salinas. Además, fue notificado el ayudante fiscal Pablo Orellano y el fiscal Francisco Pizarro, quienes supervisaron las actuaciones en el lugar del hecho.

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