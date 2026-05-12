Caso Lucía Rubiño: realizaron la audiencia preliminar y el juicio contra el menor involucrado es inminente

El juez Jorge Toro encabezó este martes una audiencia clave para ordenar el juicio por la muerte de Lucía Rubiño . Desde el entorno de la defensa, destacaron el “equilibrio procesal” del magistrado y todo indica que el juicio contra el joven acusado de atropellar y matar a la adolescente iniciará a fines de mayo , mientras la causa contra Juan Pablo Echegaray sigue trabada en la Corte tras su sobreseimiento.

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Por la muerte de la joven ocurrida en octubre de 2023, en el Juzgado de Menores, se desarrolló la audiencia preliminar destinada a fijar las condiciones del debate oral, que podría comenzar el próximo 20 de mayo, pero no es una fecha que este fijada, indicaron las fuentes del caso.

Tras la audiencia, una de las partes explicó que el encuentro tuvo como finalidad “fijar los términos del juicio” , organizar la cantidad de testigos y ordenar la dinámica que tendrá el proceso . Además, destacaron el rol del juez Jorge Toro, quien tendrá a su cargo el debate.

El paso dado este martes era esperado desde hace semanas y se convirtió en una instancia clave para depurar la prueba que llegará al juicio oral. En esta etapa, el magistrado resolvió qué elementos serán admitidos y ordenó los puntos centrales del debate.

El principal acusado es el joven identificado como N.M., quien conducía el Renault Clio que embistió a la adolescente en el barrio Profesional, en Rivadavia. Aunque al momento del hecho era menor de edad, hoy ya es mayor y afrontará una acusación por homicidio con dolo eventual, una de las figuras más graves contempladas en este tipo de procesos.

De acuerdo al régimen penal juvenil vigente, el juez cuenta con distintas alternativas al momento de resolver una eventual condena. El sistema prevé desde medidas socioeducativas hasta penas reducidas e incluso la posibilidad de no aplicar prisión, aunque el acusado sea declarado responsable. Sin embargo, en caso de imponerse una pena efectiva, el joven debería cumplirla en el Servicio Penitenciario Provincial.

La muerte de Lucía ocurrió durante la madrugada del 15 de octubre de 2023 y generó una fuerte conmoción en San Juan. Según la investigación, el automóvil conducido por el menor terminó impactando contra la adolescente luego de una maniobra ocurrida en inmediaciones del barrio Profesional.

El hijo de un juez federal, sobreseído

Mientras el juicio contra el conductor del Clio está a punto de comenzar, existe otra parte del expediente que todavía continúa abierta y genera controversia: la situación judicial de Juan Pablo Echegaray, quien fue sobreseído en la investigación.

El sobreseimiento fue resuelto por el juez Javier Figuerola, en línea con el pedido formulado por el fiscal coordinador de Delitos Especiales, Iván Grassi. La resolución provocó tensión dentro y fuera de Tribunales, donde familiares, amigos y manifestantes reclamaban justicia por Lucía.

La teoría fiscal sostiene que Echegaray circulaba a baja velocidad en su camioneta y realizó una maniobra defensiva para evitar una colisión frontal con el Renault Clio, que supuestamente venía por el carril contrario. Según esa interpretación, el conductor del Clio perdió el control al intentar esquivarlo y terminó atropellando a Lucía.

Para Fiscalía, los informes de al menos seis peritos respaldaron esa reconstrucción del hecho. Sin embargo, la querella, representada por los abogados Marcelo Fernández Valdez y Nadia Derka, sostiene una versión diferente.

Los representantes de la familia Rubiño aseguran que Echegaray sí tuvo participación en la secuencia fatal y cuestionan tanto las pericias oficiales como la interpretación fiscal. Incluso remarcaron que el propio joven acusado de atropellar a Lucía declaró que fue encandilado y obligado a maniobrar cuando la camioneta de Echegaray habría invadido su carril.

Tras el sobreseimiento, la querella presentó una queja ante la Corte de Justicia, donde actualmente se encuentra el expediente a la espera de resolución. Mientras tanto, el foco judicial inmediato está puesto en el juicio contra el conductor del Renault Clio, un debate que promete volver a poner el caso de Lucía Rubiño en el centro de la escena pública sanjuanina.