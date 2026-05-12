Rosario: la contundente respuesta de la mujer cuando fue detenida por tener sexo en un avión

En medio del revuelo que generó el aterrizaje del vuelo de Copa Airlines proveniente de Panamá, surgieron nuevos detalles sobre la actitud de los protagonistas al momento de enfrentar a las autoridades . Mientras el arquitecto era esperado por su familia en la terminal, la mujer intentó desvincularse por completo de la situación.

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Según el relato de testigos y la información que trascendió tras la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) , la mujer se mostró visiblemente afectada por la detención, pero mantuvo una postura defensiva desde el primer segundo.

“Dijo que no tenía nada que ver y lo mandó al frente al hombre”, reveló la periodista rosarina Analía Bocassi, quien viajaba en el mismo vuelo y presenció parte de la conmoción en el sector de Business.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el aeropuerto, mientras el arquitecto bajaba del avión en una situación comprometida -se supo que incluso estaba con los pantalones bajos y apenas cubierto por una frazada-, la mujer buscó distanciarse del accionar del hombre.

Pese a que ambos fueron trasladados a la Comisaría N°12 de Rosario por orden del Ministerio Público de la Acusación, la mujer insistió en que su responsabilidad en el hecho era nula o, al menos, diferente a la del arquitecto. Sin embargo, la tripulación de la aerolínea fue contundente en su denuncia: los movimientos extraños en los asientos 1E y 1F de la clase ejecutiva fueron los que motivaron el aviso al piloto y el posterior protocolo de detención.

“No se conocían de antes”

Uno de los datos más llamativos que investiga la Justicia es que, al parecer, la pareja no tenía un vínculo previo al vuelo. La situación habría comenzado de forma espontánea durante el trayecto desde Panamá, lo que incrementó la sorpresa de los pasajeros que viajaban en la misma cabina.

Al bajar, mientras la familia de Mauricio C. aguardaba en la zona de arribos sin entender qué estaba pasando, Sandra O. tuvo que enfrentar el proceso legal en soledad, manteniendo su versión de que el escándalo era responsabilidad de su compañero de asiento.

Tras ser notificados por la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Rosario por el delito de exhibiciones obscenas, ambos recuperaron la libertad. No obstante, la causa no terminó ahí. El expediente será derivado a la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual de Rosario.

Una nueva fiscalía analizará las pruebas y los testimonios de las azafatas para determinar el grado de participación de cada uno. Aunque no se prevé una pena de prisión efectiva, ambos podrían enfrentar sanciones económicas o tareas comunitarias.