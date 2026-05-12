Alfred Adler, psicólogo: "Las únicas personas normales son las que no conoces muy bien"

Esta célebre frase de Alfred Adler, a menudo destacada en análisis sobre su obra, sugiere que la "normalidad" es una ilusión superficial; al conocer a alguien a fondo, sus virtudes y defectos únicos salen a la luz, revelando que nadie es realmente "normal". La familiaridad desmantela la percepción de una supuesta perfección o estándar común
Claves del Pensamiento de Adler sobre esta frase:
- La Ilusión de la Normalidad: Según se analiza en, la normalidad es un concepto construido sobre ideas ajenas a la realidad. Todos tenemos manías y particularidades.
- Conocimiento Profundo: Al profundizar en las relaciones, se descubren las complejidades y excentricidades de las personas, eliminando la etiqueta de "normal".
- Psicología Individual: Esta frase encaja con la psicología de Adler, que busca entender la singularidad de cada individuo y sus esfuerzos por superar sentimientos de inferioridad.
- Enfoque en la Humanidad: La frase refleja una perspectiva empática y realista, como se menciona en, indicando que las dificultades y excentricidades son parte de la condición humana.
Esta reflexión invita a aceptar la individualidad y rareza de cada persona, en lugar de juzgar basándose en un estándar idealizado. Para explorar más citas, consulta este artículo de Psicología y Mente.