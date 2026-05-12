    • 12 de mayo de 2026 - 10:10

    Alfred Adler, psicólogo: "Las únicas personas normales son las que no conoces muy bien"

    El psicólogo dejó una de las frases más memorables.

    Alfred Adler

    Alfred Adler

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    Esta célebre frase de Alfred Adler, a menudo destacada en análisis sobre su obra, sugiere que la "normalidad" es una ilusión superficial; al conocer a alguien a fondo, sus virtudes y defectos únicos salen a la luz, revelando que nadie es realmente "normal". La familiaridad desmantela la percepción de una supuesta perfección o estándar común

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    Claves del Pensamiento de Adler sobre esta frase:

    • La Ilusión de la Normalidad: Según se analiza en, la normalidad es un concepto construido sobre ideas ajenas a la realidad. Todos tenemos manías y particularidades.
    • Conocimiento Profundo: Al profundizar en las relaciones, se descubren las complejidades y excentricidades de las personas, eliminando la etiqueta de "normal".
    • Psicología Individual: Esta frase encaja con la psicología de Adler, que busca entender la singularidad de cada individuo y sus esfuerzos por superar sentimientos de inferioridad.
    • Enfoque en la Humanidad: La frase refleja una perspectiva empática y realista, como se menciona en, indicando que las dificultades y excentricidades son parte de la condición humana.

    Esta reflexión invita a aceptar la individualidad y rareza de cada persona, en lugar de juzgar basándose en un estándar idealizado. Para explorar más citas, consulta este artículo de Psicología y Mente.

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