Alfred Adler, psicólogo: "Las únicas personas normales son las que no conoces muy bien"

Esta célebre frase de Alfred Adler, a menudo destacada en análisis sobre su obra, sugiere que la "normalidad" es una ilusión superficial; al conocer a alguien a fondo, sus virtudes y defectos únicos salen a la luz, revelando que nadie es realmente "normal". La familiaridad desmantela la percepción de una supuesta perfección o estándar común