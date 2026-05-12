Carl Gustav Jung, psicólogo: "La soledad no proviene de no tener gente alrededor"

El pensamiento atribuido a Carl Gustav Jung sobre la soledad sostiene que: "La soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino la incapacidad de expresar lo que realmente nos importa” .

Hay un meme en el universo de internet de un chico en una esquina de una habitación donde se celebra una fiesta. La frase que dice se reinterpreta en cada caso, cada persona pone voz a lo que piensa y puede expresar opiniones muy nicho.

"Ellos no saben que yo esto lo vi en Twitter primero", "Ellos no saben que soy Diamante en el LOL" o "Ellos no saben que soy periodista en La Razón".

Está rodeado de gente y, aún así, expresa cierto sentimiento de superioridad y soledad . El aislamiento emocional se ha convertido en uno de los grandes temas de conversación sobre psicología y comportamiento de esta década con el auge de las redes virtuales.

La cita del fundador de la psicología analítica conecta con una sensación cada vez más frecuente , la de sentirse emocionalmente desconectado incluso rodeado de personas. Para Jung la soledad no dependía de la compañía física o no tener conversaciones con gente. El especialista defendía que una persona puede experimentar aislamiento emocional cuando no logra expresar sus pensamientos, emociones o creencias . El psicólogo, con esta frase, se centraba en la incapacidad personal de expresarse, pero existen matices para completar esta frase: también tiene que ver con las personas que rodean a ese individuo . En ocasiones ese círculo no está dispuesto a escuchar o no sabe hacerlo por otras casuísticas.

Otra clave para entender la situación es que la persona que no se expresa ha podido transitar por momentos de su vida en el que ha intentado expresarse pero la cosa no ha llegado a buen puerto. Con esa experiencia aprendida no "le sale" igual demostrar lo que piensa o siente. En todo caso, cada persona es un mundo y afectarán factores variados según la situación.

El aislamiento emocional en la era de las redes sociales

Las reflexiones de Jung han cobrado fuerza en pleno auge de las plataformas digitales donde millones de personas expresan sus opiniones y crean conexiones pero muchas son poco profundas.

Distintos estudios, como Soledad no deseada y debilitamiento de las relaciones intergeneracionales: transformaciones sociales, hiperconexión y cuidados, alertan de la "soledad no deseada" como un problema social creciente entre jóvenes y adultos que interactúan en Internet. Esta soledad no deseada tiene efectos en el bienestar y la salud emocional de las personas.

Ansiedad, asilamiento social y agotamiento son términos cada vez más frecuentes en conversaciones cotidianas y búsquedas de internet. Frente a esto, la psicología propone trabajar en las herramientas de comunicación como un camino posible. Encontrar espacios donde decir lo que se suele callar y conectar desde lo emocional genera la posibilidad de ser escuchado y comprendido.

Ese chico del meme del principio está rodeado de gente y, aún así, se siente solo en cierta manera. Tiene algo que compartir y no lo cuenta. A parte de ser una manera graciosa de expresarse en internet sobre un logro personal nicho, refleja de manera liviana el saber algo que los demás no.

¿Quién fue Carl Jung?

Fue médico y psiquiatra suizo. Fundó la psicología analítica y su obra trascendió porque exploró la mente consciente y el inconsciente.

Jung introdujo conceptos revolucionarios como los arquetipos, el inconsciente colectivo y la individuación, ideas que siguen influyendo en la psicología, la filosofía e incluso la literatura actuales.