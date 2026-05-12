Rosario: abuela de 91 años al volante casi causa una tragedia cuando hizo marcha atrás a alta velocidad, atropelló a un nene y embistió a una camioneta

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Un impactante accidente ocurrió este lunes en la zona norte de Rosario, cuando una mujer de 91 años perdió el control de su automóvil, atropelló a un niño de 9 años y terminó chocando contra una camioneta estacionada sobre una vereda.

El hecho se registró en la intersección de las calles Rondeau y Buchanan, en el barrio La Florida. Según las primeras informaciones, la conductora intentaba sacar el vehículo de la cochera de su vivienda cuando habría confundido el freno con el acelerador.

El auto comenzó a retroceder a gran velocidad y embistió a un niño que circulaba en bicicleta junto a su madre camino a la escuela. Tras el impacto, el vehículo siguió descontrolado hasta chocar contra un utilitario que estaba estacionado sobre la vereda de enfrente.

La fuerza del choque fue tan grande que la camioneta terminó parcialmente volcada, mientras que el automóvil de la mujer quedó inclinado y elevado sobre uno de sus extremos.

El menor sufrió golpes y fue asistido tras el accidente, aunque se encontraba fuera de peligro. En tanto, la conductora debió ser ayudada para salir del vehículo debido a la posición en la que quedó atrapada luego del impacto.